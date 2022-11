നീറ്റ് പിജിയ്ക്കു പകരം നെക്സ്റ്റ് പരീക്ഷ; സിലബസ്, പരീക്ഷാ രീതി വിശദാംശങ്ങൾ ഉടൻ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും

ന്യൂഡൽഹി ∙ എംബിബിഎസ് അവസാന വർഷക്കാർക്കുള്ള ലൈസൻസ് പരീക്ഷ ‘നെക്സ്റ്റ്’ അടുത്ത വർഷം ഡിസംബറിൽ നടത്തിയേക്കും. 2023 മാർച്ചിൽ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന ദേശീയ മെഡിക്കൽ പിജി പ്രവേശന പരീക്ഷ (നീറ്റ് പിജി) അവസാനത്തേതാകുമെന്നും 2024 മുതൽ ‘നെക്സ്റ്റ്’ പരീക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാകും പ്രവേശനമെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചേർന്ന ഉന്നതതല യോഗത്തിൽ ദേശീയ മെഡിക്കൽ കമ്മിഷൻ ഇക്കാര്യങ്ങൾ കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രാലയത്തെ അറിയിച്ചു. ന്യൂഡൽഹി എയിംസിനാകും പരീക്ഷ നടത്താനുള്ള ചുമതല.

പിജി പ്രവേശന പരീക്ഷയ്ക്കും വിദേശത്തു നിന്നു എംബിബിഎസ് പഠിച്ചെത്തുന്നവർക്കുള്ള ഫോറിൻ മെഡിക്കൽ ഗ്രാജ്വേറ്റ്സ് പരീക്ഷക്കും പകരമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നതാണു നെക്സ്റ്റ് പരീക്ഷ. പരീക്ഷ വൈകുമെന്ന് നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു. അടുത്ത വർഷം ഡിസംബറിൽ നെക്സ്റ്റ് നടത്തിയാൽ 2019–20 ബാച്ചിലെ എംബിബിഎസ് വിദ്യാർഥികൾ മുതൽ ഇതിന്റെ ഭാഗമാകും. നെക്സ്റ്റിന്റെ സിലബസ്, പരീക്ഷാ രീതി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ വിശദാംശങ്ങൾ ഉടൻ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

Content Summary : NEET PG to soon be replaced with NExT, may begin from Dec 2023