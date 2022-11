ഹാർവഡിൽ എങ്ങനെ പഠിക്കാം, സ്കോളർഷിപ്പുകൾ എങ്ങനെ നേടാം? ; മനോരമ വെബിനാർ ഞായറാഴ്ച

യുഎസിലെ ഹാർവഡ് സർവകലാശാലയിൽ പഠിക്കുക പലരുടെയും സ്വപ്നമാണ്. അവിടെ പ്രവേശനം എങ്ങനെ? സ്കോളർഷിപ്പുകൾ എങ്ങനെ നേടാം എന്നതടക്കം ഒരുപാട് സംശയങ്ങളുണ്ടാകും. വിദ്യാർഥികൾക്കു മാത്രമല്ല ജോലിയുള്ളവർക്ക് അവധിയെടുത്തും ഹാർവഡിൽ പഠിക്കാൻ അവസരമുണ്ട്.

കണ്ണൂർ മുൻ കലക്ടറും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സെക്രട്ടറിയുമായിരുന്ന മിർ മുഹമ്മദ് അലി ഇപ്പോൾ അത്തരമൊരു അവധിയിലാണ്. ഫുൾബ്രൈറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പോടെ ഹാർവഡിൽ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന മിർ മുഹമ്മദ് അലിയും അതേ കോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന തൃശൂർ സ്വദേശിയും ഇക്വിറ്റി ഇൻവെസ്റ്ററുമായ കവിത മേനോനും വിദേശപഠനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കായി അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ മനോരമയുടെ ‘ചാറ്റ്റൂം’ വെബിനാറിലൂടെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.

ഞായർ രാവിലെ 10ന് സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് വെബിനാർ. ഹാർവഡിലെ പഠനം സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ നേരിട്ടു ചോദിക്കാം. വെബിനാർ ലിങ്ക്: bit.ly/manoramaweb

