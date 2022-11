കാര്യമായ ഒഴിവാക്കൽ നിർദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് സയൻസ് വിഷയങ്ങളിൽ; ഹയർ സെക്കൻഡറി സിലബസ് ചുരുക്കില്ല; പകരം ‘ഫോക്കസ് ഏരിയ’ രീതി

തിരുവനന്തപുരം ∙ എൻസിഇആർടി മാതൃകയിൽ സംസ്ഥാനത്തെ ഹയർ സെക്കൻഡറി സിലബസ് ഇത്തവണ ചുരുക്കില്ല. എന്നാൽ ഒന്നും രണ്ടും വർഷ ക്ലാസുകളിലെ സാമൂഹികശാസ്ത്രം (സോഷ്യോളജി) ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ വിഷയങ്ങളുടെയും നിശ്ചിത പാഠഭാഗങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒഴിവാക്കിയുള്ള ‘ഫോക്കസ് ഏരിയ’ സമ്പ്രദായം നടപ്പാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഒഴിവാക്കുന്ന പാഠഭാഗങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ എസ്‌സിഇആർടി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. സയൻസ് വിഷയങ്ങളിലാണ് കാര്യമായ ഒഴിവാക്കൽ നിർദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്.

കുട്ടികളുടെ ഉപരിപഠന സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് സിലബസിലോ പാഠപുസ്തകങ്ങളിലോ തൽക്കാലം മാറ്റം വേണ്ടെന്നു കരിക്കുലം സബ് കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചതായി എസ്‌സിഇആർടി ഡയറക്ടർ ഡോ.ആർ.കെ.ജയപ്രകാശ് വ്യക്തമാക്കി. വിവിധ മത്സര പരീക്ഷകളും പ്രവേശന പരീക്ഷകളും എഴുതേണ്ട വിദ്യാർഥികൾ പാഠപുസ്തകങ്ങളിലെ ഉള്ളടക്കമെല്ലാം പരിചയപ്പെടുന്നത് ഉചിതമായിരിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

എന്നാൽ മറ്റു ബോർഡ് പരീക്ഷകൾ എഴുതുന്ന വിദ്യാർഥികളേക്കാൾ സമ്മർദം കേരള ബോർഡ് പരീക്ഷ എഴുതുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഉണ്ടാകുമെന്ന ആശങ്ക പരിഗണിച്ചാണ് നിശ്ചിത പാഠഭാഗങ്ങൾ പൊതുപരീക്ഷയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. കേന്ദ്ര സിലബസിൽ സാമൂഹികശാസ്ത്രത്തിൽ വരുത്തിയ വെട്ടിച്ചുരുക്കലുകൾ നാടിന്റെ ചരിത്രത്തെയും സംസ്കാരത്തെയും തമസ്കരിക്കുന്ന വിധം സ്ഥാപിത താൽപര്യത്തോടെയാണെന്നാണു സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ വിലയിരുത്തൽ.

ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് സാമൂഹികശാസ്ത്രത്തിൽ മൂല്യനിർണയത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പാഠഭാഗവും ഒഴിവാക്കേണ്ടെന്നു തീരുമാനിച്ചത്. എന്നാൽ ചരിത്രം, പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ ചില ഭാഗങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ചരിത്രത്തിൽ വിദേശ രാജ്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

