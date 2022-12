ന്യൂഡൽഹി ∙ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തസ്തികകളിലേക്കുള്ള സ്റ്റാഫ് സിലക്‌ഷൻ കമ്മിഷൻ (എസ്എസ്‌സി) പരീക്ഷകൾ ഹിന്ദിയിൽ മാത്രമാക്കുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പരിഗണനയിലില്ലെന്നു കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സഹമന്ത്രി അജയ് മിശ്ര വ്യക്തമാക്കി.

കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഹിന്ദി നിർബന്ധമാക്കില്ലെന്നും രാജ്യസഭയിൽ എ.എ.റഹീമിന്റെ ചോദ്യത്തിനു മറുപടി നൽകി. യുപിഎസ്‍സിയും എസ്‌എസ്‌സിയും നടത്തുന്ന പരീക്ഷകൾ ഹിന്ദിയിലും ഇംഗ്ലിഷിലുമെഴുതാം. യുപിഎസ്‍സി നടത്തുന്ന സിവിൽ സർവീസ് മെയിൻ പരീക്ഷ പ്രാദേശിക ഭാഷയിൽ എഴുതാമെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

