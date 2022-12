4 വർഷ ബിരുദം: യുജിസി മാർഗരേഖയിൽ ആശയക്കുഴപ്പമെന്നു വിമർശനം

ന്യൂഡൽഹി ∙ ബിരുദ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യുജിസിയുടെ പുതിയ മാർഗരേഖയ്ക്കെതിരെ വിമർശനം. ഓണേഴ്സ് ബിരുദം സംബന്ധിച്ച നിർദേശങ്ങൾ ആശയക്കുഴപ്പവും ആശങ്കയും ഉയർത്തുന്നതായും ഭാഷാ പഠനത്തിനുള്ള പ്രാധാന്യം കുറയുന്നതായും വിദ്യാഭ്യാസ വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. 3 വർഷ കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കുന്നവർക്കും ഓണേഴ്സ് ബിരുദം നൽകുമെന്നു വ്യക്തമാക്കി ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇതിനോടകം രംഗത്തെത്തിക്കഴിഞ്ഞു.

4 വർഷ ബിരുദ കോഴ്സിന്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി പുതിയ പാഠ്യപദ്ധതിയുടെ ക്രെഡിറ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണു യുജിസി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. ഇതനുസരിച്ചു 4 വർഷത്തെ കോഴ്സിൽ 160 ക്രെഡിറ്റ് പൂർത്തിയാക്കുന്നവർക്കാണു യുജി (ഓണേഴ്സ്) ഡിഗ്രി നൽകേണ്ടത്. 3 വർഷം കൊണ്ടു 120 ക്രെഡിറ്റ് പൂർത്തിയാക്കുന്നവർക്കു ഡിഗ്രി നൽകാമെന്നും വ്യക്തമാക്കുന്നു. അതേസമയം, ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ നിലവിൽ 3 വർഷം പൂർത്തിയാക്കുന്നവർക്ക് ഓണേഴ്സും നൽകുന്നുണ്ട്.

ഈ വർഷം മുതൽ 4 വർഷ ബിരുദം ആരംഭിക്കാൻ ഡിയു നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. 3 വർഷ കോഴ്സിനു ചേരുന്നവർക്കും ഓണേഴ്സ് നൽകുമെന്നു ഡിയു വൈസ് ചാൻസലർ യോഗേഷ് സിങ് വ്യക്തമാക്കി. ഈ വർഷം അക്കാദമിക് കൗൺസിൽ തീരുമാനം നടപ്പാക്കും.

എബിലിറ്റി എൻഹാൻസ്മെന്റ് കോഴ്സിന്റെ ഭാഗമായാണു മോഡേൺ ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളും ഇംഗ്ലിഷും ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. ഇതിനാകട്ടെ 8 ക്രെഡിറ്റ് മാത്രമാണു നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഭാഷാപഠനത്തെ ഇത് ഏറെ ബാധിക്കുമെന്നും നിലവാരം മെച്ചപ്പെടാൻ സഹായിക്കില്ലെന്നും അധ്യാപകർ പറയുന്നു.

Content Summary : UGC notifies FYUP curriculum, Delhi University says it will follow its existing system