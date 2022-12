ന്യൂഡൽഹി ∙ ന്യൂനപക്ഷ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഉന്നതപഠനത്തിന് അനുവദിച്ചിരുന്ന മൗലാന ആസാദ് നാഷനൽ ഫെലോഷിപ് (എംഎഎൻഎഫ്) ഈ വർഷം മാർച്ച് 22 വരെ അനുവദിച്ചവർക്ക് കാലാവധി തീരും വരെ ലഭിക്കുമെന്ന് ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ വ്യക്തമാക്കി.

പാർലമെന്റിന്റെ ഇരുസഭകളിലും കേരളത്തിൽനിന്നുള്ള അംഗങ്ങൾ ഈ വിഷയം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. നിലവി‍ൽ ഗുണഭോക്താക്കളായ വിദ്യാർഥികൾക്ക് കാലാവധി തീരുംവരെ തുടർന്നും ഫെലോഷിപ് ലഭിക്കുമെന്നു വ്യക്തമാക്കി ഇ–മെയിൽ അയയ്ക്കാൻ പദ്ധതി നടത്തിപ്പുകാരായ കനറാ ബാങ്കിനോടു നിർദേശിച്ചതായും നിർമല പറഞ്ഞു.

പട്ടികവിഭാഗക്കാർ, ഒബിസി, മറ്റു ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി പലതരം സ്കോളർഷിപ്പുണ്ട്. എംഎഎൻഎഫ് ഇതിൽ പല സ്കോളർഷിപ്പുകളുമായി കൂടിക്കലർന്നു കിടപ്പുണ്ട്. എംഎഎൻഎഫ് സ്കീം മറ്റു ചില ഫെലോഷിപ് പദ്ധതികളുടെ പരിധിയിൽ വരുന്നുണ്ടെന്നും നിർമല പറഞ്ഞു. മുസ്‌ലിം, ക്രിസ്ത്യൻ, ബുദ്ധ, ജെയിൻ, പാർസി, സിഖ് വിഭാഗത്തിൽനിന്നുള്ളവർക്ക് എംഫിൽ, പിഎച്ച്ഡി പഠനത്തിനു നൽകുന്നതാണ് എംഎഎൻ എഫ്. 5 വർഷത്തേക്കാണ് ഫെലോഷിപ് അനുവദിച്ചിരുന്നത്.

Content Summary : Students who won MANF before March 31 will receive scholarship for rest of their tenure