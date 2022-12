CPO നിയമനം നിലച്ചിട്ട് രണ്ടര വർഷം പൊലീസ് പട്ടിക എവിടെ?

സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫിസർ തസ്തികയിൽ പിഎസ്‌സി വഴി നിയമനം നിലച്ചിട്ട് രണ്ടര വർഷമാകുന്നു. എന്നിട്ടും പുതിയ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് വൈകുകയാണ്. പ്രിലിമിനറി, മെയിൻ, കായികക്ഷമതാ പരീക്ഷകൾ പൂർത്തിയായതാണ്. കായികക്ഷമതാ പരീക്ഷയിലെ ഉദ്യോഗാർഥികളിൽ കുറച്ചു പേർ പുനരളവെടുപ്പിന് അപ്പീൽ നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതു പൂർത്തിയാക്കിയേ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് തയാറാക്കാൻ കഴിയൂ. 7 ബറ്റാലിയനിലായി സിപിഒയുടെ 299 എൻജെഡി ഒഴിവ് ഇതിനകം പിഎസ്‌സിയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന മുറയ്ക്കു കൂടുതൽ ഒഴിവ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷ.

വിജ്ഞാപനം വന്നിട്ട് 3 വർഷം

2019 ഡിസംബർ 31ലെ ഗസറ്റിലാണ് ഈ തസ്തികയുടെ വിജ്ഞാപനം പിഎസ്‌സി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. മുൻപ് ഒഎംആർ പരീക്ഷ, കായികക്ഷമതാ പരീക്ഷ എന്നിവയുടെ മാത്രം അടിസ്ഥാനത്തിൽ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്ന പിഎസ്‌സി ഇത്തവണ പ്രിലിമിനറി, മെയിൻ പരീക്ഷകൾ നടത്താൻ ഇറങ്ങിയതാണു ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരണം വൈകാൻ ഇടയാക്കിയത്. പ്ലസ് ടു ലെവൽ പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷയ്ക്കൊപ്പം 2021 ഏപ്രിൽ 10, 18 തീയതികളിലായിരുന്നു പരീക്ഷ. ഇതിലെ വിജയികൾക്ക് കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് 20നു മെയിൻ പരീക്ഷ നടത്തി. ഒക്ടോബര്‍–നവംബർ മാസങ്ങളിലായി കായികക്ഷമതാ പരീക്ഷയും പൂർത്തിയാക്കി. ഇനി പുനരളവെടുപ്പാണു ബാക്കി.

CPO തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇതുവരെ:

വിജ്ഞാപനം 31.12.2019

പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷ 10/04/21, 18/04/21

അർഹതാ ലിസ്റ്റ് 2021 ഡിസംബർ

മെയിൻ പരീക്ഷ 20.03.2022

ഷോർട് ലിസ്റ്റ് 2022 ഒാഗസ്റ്റ്

കായികക്ഷമതാ പരീക്ഷ 2022 ഒക്ടോബര്‍ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചില്ല

നിയമിച്ചത് 5609 പേരെ

2019 ജൂലൈ ഒന്നിനാണ് ഈ തസ്തികയുടെ മുൻ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് നിലവിൽ വന്നത്. 2020 ജൂൺ 30ന് ഒരു വർഷ കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കി ഏഴു ബറ്റാലിയനുകളിലെയും റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് അവസാനിച്ചു. പരീക്ഷയിലെ കോപ്പിയടിയെ തുടർന്നു നടപടി നിർത്തിവച്ചതിനാൽ ഏറെ വൈകിയാണു മുൻ ലിസ്റ്റിലെ നിയമന ശുപാർശ ആരംഭിച്ചത്. ഇതുമൂലം റാങ്ക് ലിസ്റ്റിന്റെ കാലാവധി നീട്ടണമെന്ന് ഉദ്യോഗാർഥികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും സർക്കാർ തയാറായില്ല. 7 ബറ്റാലിയനുകളിലായി 5609 പേർക്ക് മുൻ ലിസ്റ്റിൽ നിയമന ശുപാർശ ലഭിച്ചു.

ഒഴിവുകൾ കുറയില്ല

മുൻ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് റദ്ദായി രണ്ടര വർഷം കഴിഞ്ഞു പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനാൽ സിവിൽ പൊലീസ് ഒാഫിസർ റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകളിൽനിന്ന് ഇത്തവണ നിയമനം കുറയാൻ സാധ്യതയില്ല. എൻജെഡി ഒഴിവുകൾ മാത്രമാണ് ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. റിട്ടയർമെന്റ് ഒഴിവുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഉദ്യോഗാർഥികൾക്കു ലഭിച്ച വിവരാവകാശ മറുപടിയിൽ എസ്എപിയിൽ മാത്രം 160 ഒഴിവ് നിലവിലുണ്ടെന്നു വ്യക്തമാകുന്നു. മറ്റു ബറ്റാലിയനുകളിലും ധാരാളം ഒഴിവിനു സാധ്യതയുണ്ട്.

വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിനുള്ള േകന്ദ്ര സേന സിഐഎസ്എഫിന്റെ മാതൃകയിൽ സംസ്ഥാനം എസ്ഐഎസ്എഫ് (സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സ്) രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേരള പൊലീസിന്റെ പ്രത്യേക വിഭാഗമായാണ് ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനം. കൊച്ചി മെട്രോ, റിസർവ് ബാങ്ക്, ഇൻഫോപാർക്ക് തുടങ്ങി വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കു സുരക്ഷയൊരുക്കുന്നത് എസ്ഐഎസ്എഫ് ആണ്. കൂടുതൽ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളും സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളും ഇവരുടെ സേവനം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വിവിധ പൊലീസ് ബറ്റാലിയനിൽനിന്നു ഡപ്യൂട്ടേഷനിലാണ് എസ്ഐഎസ്എഫിലെ നിയമനം. എസ്ഐഎസ്എഫിലേക്കു കൂടുതൽ നിയമനം നടക്കുന്നതു സിവിൽ പൊലീസ്

ഒാഫിസർ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവർക്കു ഗുണകരമാകും.

റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത CPO ഒഴിവ്

(ബ്രാക്കറ്റിൽ മുൻ ലിസ്റ്റിലെ നിയമന ശുപാർശ) ജില്ല/ബറ്റാലിയൻ ഒഴിവ്

തിരുവനന്തപുരം (എസ്എപി) 50 (1108)

മലപ്പുറം (എംഎസ്പി) 1 (831)

എറണാകുളം (കെഎപി–1) 91 (602)

തൃശൂർ (കെഎപി–2) 25 (951)

പത്തനംതിട്ട (കെഎപി–3) 18 (763)

കാസർകോട് (കെഎപി–4) 26 (754)

ഇടുക്കി (കെഎപി–5) 88 (600)

ആകെ 299 (5609)

Content Summary : When will Kerala Psc publish a new rank list regarding civil police officer recruitment?