ക്രിസ്മസ് പരീക്ഷയ്ക്കിടെ സ്കോളർഷിപ് പരീക്ഷ; വെട്ടിലായി എട്ടാം ക്ലാസുകാരായ അപേക്ഷകർ

കൊച്ചി ∙ ക്രിസ്മസ് പരീക്ഷയ്ക്കിടെ സ്കോളർഷിപ് പരീക്ഷ നടത്തുന്നതു വിദ്യാർഥികൾക്കു തിരിച്ചടിയായി. സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന മിടുക്കരായ വിദ്യാർഥികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം നടത്തുന്ന നാഷനൽ മീൻസ് കം മെറിറ്റ് സ്കോളർഷിപ് (എൻഎംഎംഎസ്) പരീക്ഷ 17നു നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചതാണ് സംസ്ഥാനത്തെ എട്ടാം ക്ലാസുകാരായ അപേക്ഷകരെ വെട്ടിലാക്കിയത്.

കേരളത്തിൽ സ്കോളർഷിപ് പരീക്ഷ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനു വേണ്ടി നടത്തുന്നതു പരീക്ഷാഭവനാണ്. എൻഎംഎംഎസ് പരീക്ഷ 10നു നടത്താനാണു നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇതു പിന്നീടു മാറ്റി. 14നു ക്രിസ്മസ് പരീക്ഷ ആരംഭിക്കുകയും എൻഎംഎംഎസ് പരീക്ഷയുടെ പുതുക്കിയ തീയതി 17 ആക്കുകയും ചെയ്തതാണു പ്രതിസന്ധിയായത്.

ക്രിസ്മസ് പരീക്ഷാ ടൈംടേബിളിൽ 16നു രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കുമായി 2 പരീക്ഷകളാണ്. മറ്റൊരു ദിവസവും ഇത്തരത്തിൽ 2 പരീക്ഷകൾ നടത്തുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ സ്കോളർഷിപ് പരീക്ഷത്തലേന്ന് അവസാനവട്ട തയാറെടുപ്പുകൾ നടത്താൻ കുട്ടികൾക്കാകില്ല.

ക്രിസ്മസ് അവധിക്കാലത്തോ ജനുവരിയിലോ നടത്താമായിരുന്ന സ്കോളർഷിപ് പരീക്ഷ ക്രിസ്മസ് പരീക്ഷയ്ക്കിടെ നിശ്ചയിച്ചത് അധികൃതരുടെ ദീർഘവീക്ഷണമില്ലായ്മയാണെന്നാണു രക്ഷിതാക്കളുടെ പരാതി.

സർക്കാർ / എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലെ എട്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥികൾക്കാണ് അപേക്ഷിക്കാനാകുക. അപേക്ഷകരുടെ കുടുംബ വാർഷികവരുമാനം മൂന്നരലക്ഷം രൂപയിൽ കൂടരുതെന്നും ഏഴാം ക്ലാസിലെ രണ്ടാംപാദ വാർഷിക പരീക്ഷ 55% മാർക്കോടെ ജയിക്കണമെന്നും നിബന്ധനയുണ്ട്. 90 മിനിറ്റ് വീതമുള്ള മാനസികശേഷി പരീക്ഷ, സ്കൊളാസ്റ്റിക് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് എന്നിവയിൽ നിശ്ചിത ശതമാനം മാർക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് 9–ാം ക്ലാസ് മുതൽ 12–ാം ക്ലാസ് വരെ പ്രതിമാസം 1000 രൂപ ലഭിക്കും.

