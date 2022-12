യോഗ്യത അനുസരിച്ച് സ്വദേശികൾക്കും വിദേശികൾക്കും സർവകലാശാലയിൽ പഠിക്കാം; എംസാറ്റ് ഒഴിവാക്കി യുഎഇ

അബുദാബി ∙ യുഎഇയിൽ സർവകലാശാലാ പ്രവേശനത്തിനുള്ള തുല്യതാ പരീക്ഷ (എംസാറ്റ്) ഒഴിവാക്കി. അടിസ്ഥാന യോഗ്യത അനുസരിച്ച് സ്വദേശികൾക്കും വിദേശികൾക്കും ബിരുദ, ബിരുദാനന്തര കോഴ്സുകളിലേക്കു പ്രവേശനം നൽകുമെന്നു വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

എംസാറ്റ് പ്രവേശനപരീക്ഷ ജയിക്കുന്നവർക്കാണ് ഇതുവരെ യുഎഇയിൽ ബിരുദ, ബിരുദാനന്തര കോഴ്സുകൾക്കു പ്രവേശനം നൽകിയിരുന്നത്. മികച്ച വിദ്യാർഥികൾക്ക് 5 വർഷ ഗോൾഡൻ വീസയും ലഭിക്കും. ഇവർക്ക് കുടുംബാംഗങ്ങളെയും സ്പോൺസർ ചെയ്യാം.

ആദ്യവർഷ പഠനം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി നിശ്ചിത സ്കോർ നേടുന്നവർക്ക് അതതു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിന്റെ എൻഒസി കൈപ്പറ്റി പഠനം തുടരാം. നിശ്ചിത സ്കോർ ലഭിക്കാത്തവർ എംസാറ്റ് പ്രവേശനപരീക്ഷ എഴുതി യോഗ്യത തെളിയിക്കണം. പരാജയപ്പെട്ടാൽ കോഴ്സിൽ തുടരാനാകില്ല.

