വേതനമില്ല; പ്രീപ്രൈമറി അധ്യാപകർക്ക് ക്രിസ്മസ് കാലത്ത് വേദന മാത്രം

തിരുവനന്തപുരം∙ നാടാകെ ക്രിസ്മസ്–പുതുവത്സരാഘോഷത്തിലമരുമ്പോൾ 2 മാസത്തെ വേതനം ലഭിക്കാതെ സങ്കടത്തിലാണ് സംസ്ഥാനത്തെ വലിയൊരു വിഭാഗം പ്രീപ്രൈമറി അധ്യാപകരും ആയമാരും. ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് അനുകൂല ഉത്തരവ് ഉണ്ടായിട്ടും ചില ഉപജില്ല ഓഫിസർമാരുടെ കടുംപിടിത്തമാണ് വനിതകൾ മാത്രം ജോലി ചെയ്യുന്ന ഈ മേഖലയിലുള്ളവരെ വലയ്ക്കുന്നത്. ഈ കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വരുത്തി വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് സർക്കുലർ ഇറക്കാത്തതാണു പ്രശ്നം.

സർക്കാർ അംഗീകൃത പ്രീപ്രൈമറി അധ്യാപികമാർക്കും ആയമാർക്കും തുച്ഛമായ ഓണറേറിയം മാത്രമാണുള്ളത്. സർക്കാരിന്റെ ശമ്പള വിതരണ സോഫ്ട്‌വെയറായ സ്പാർക്കിൽ ഇവരെ ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ പേരിൽ ആണ് ഒക്ടോബറിലെയും നവംബറിലെയും ഓണറേറിയം നൽകാത്തത്.

പതിറ്റാണ്ടുകളായി ജോലി ചെയ്യുന്നവരെ അടക്കം നിർബന്ധിത കരാർ വ്യവസ്ഥയിലേക്കു മാറ്റാനുള്ള നീക്കവും ഇതിന്റെ മറവിൽ നടന്നു. ഒരു വർഷ കരാർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ വർഷങ്ങളായി ജോലി ചെയ്യുന്നവരെ മറ്റ് അനൂകൂല്യങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ പിരിച്ചു വിട്ട് രാഷ്ട്രീയ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇഷ്ടക്കാരെ നിയമിക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് നടക്കുന്നതെന്നും ആരോപണമുയർന്നിരുന്നു. തുടർന്ന് പ്രീപ്രൈമറി അധ്യാപക കൂട്ടായ്മ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു.

സ്പാർക് അപ്ഡേഷന്റെ ഭാഗമായി സർവീസ് വിടുതൽ തീയതി ചേർക്കണമെന്ന ധനവകുപ്പ് സർക്കുലറും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് നിർദേശങ്ങളും പ്രീപ്രൈമറി ജീവനക്കാർക്ക് ബാധകമല്ലെന്നായിരുന്നു ഹൈക്കോടതി വിധി. സെപ്റ്റംബർ മുതലുള്ള ഓണറേറിയം വിതരണം ചെയ്യാനും12ന് കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. പിന്നാലെ സ്പാർക്കിന്റെ ഉത്തരവ് ധനവകുപ്പ് മരവിപ്പിച്ചു. ഇതനുസരിച്ച് ഓണറേറിയം വിതരണം ആരംഭിച്ചെങ്കിലും പല ഉപജില്ലകളിലെയും ഓഫിസർമാർ ഇപ്പോഴും സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് തുക പാസാക്കാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നതായാണു പരാതി. ആലപ്പുഴ, കോഴിക്കോട്, പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, കൊല്ലം ജില്ലകളിലാണ് കൂടുതൽപേർക്ക് വേതനം ലഭിക്കാനുള്ളത്.

