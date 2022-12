പീരിയഡുകളുടെ ദൈർഘ്യം ഒരു മണിക്കൂറായി തുടരും; വിഎച്ച്എസ്എസ് സ്കൂളുകൾ ആഴ്ചയിൽ 5 ദിവസമാക്കി

തിരുവനന്തപുരം∙ സംസ്ഥാനത്തെ വൊക്കേഷനൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളുകളുടെ (വിഎച്ച്എസ്എസ്) പ്രവൃത്തി ദിവസം ആഴ്ചയിൽ 5 ദിവസമായി കുറച്ചു.

നിലവിൽ ശനിയാഴ്ച ഉൾപ്പെടെ 6 ദിവസമാണ്. നിലവിൽ പൊതു വിദ്യാലയങ്ങളിൽ 6 ദിവസം ക്ലാസ് ഉള്ളത് വിഎച്ച്എസ്ഇക്കു മാത്രമായിരുന്നു. പീരിയഡുകളുടെ ദൈർഘ്യം ഒരു മണിക്കൂറായി തന്നെ തുടരും.

ടൈംടേബിൾ പുനഃക്രമീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾക്കായി പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഡയറക്ടറെ ചുമതലപ്പെടുത്തി.

