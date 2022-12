‘എബിസി’ പദ്ധതി ഉടൻ നടപ്പാക്കാൻ യുജിസി; റജിസ്ട്രേഷൻ ഡിജിലോക്കർ വഴി

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഇന്റർഡിസിപ്ലിനറി പഠനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനുള്ള അക്കാദമിക് ബാങ്ക് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ്സ് (എബിസി) പദ്ധതി ഉടൻ നടപ്പാക്കാൻ രാജ്യത്തെ ഉന്നവിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളോട് യുജിസി അഭ്യർഥിച്ചു. നിലവിൽ 49 ലക്ഷം വിദ്യാർഥികൾ മാത്രമാണ് എബിസിയുടെ ഭാഗമായുള്ളത്. 4 കോടിയോളം വിദ്യാർഥികൾ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഉണ്ടെന്നാണു കണക്ക്. 935 സ്ഥാപനങ്ങൾ എബിസിയിൽ ഉള്ളതിൽ 249 എണ്ണം മാത്രമേ ക്രെഡിറ്റുകൾ അപ്‍ലോഡ് ചെയ്തു തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ. എബിസി ഡാഷ്ബോർഡ് അനുസരിച്ച് കേരളത്തിൽ നിന്ന് 18 സ്ഥാപനങ്ങളാണ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

അടുത്ത അധ്യയന വർഷം തന്നെ എല്ലാ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും എബിസിയിൽ പങ്കാളിയാകണമെന്ന് യുജിസി ചെയർമാൻ എം.ജഗദേഷ് കുമാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഭാവിയിൽ എല്ലാ പരീക്ഷാഫോമുകളിലും എബിസി ഐഡി നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്താൻ വിദ്യാർഥികളോട് നിർദേശിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു.

റജിസ്ട്രേഷൻ ഡിജിലോക്കർ വഴി

∙ സർക്കാർ രേഖകൾ ഡിജിറ്റലായി സൂക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഡിജിലോക്കർ ആപ്പിൽ അക്കൗണ്ട് സൃഷ്ടിക്കുക.

∙ ആപ്പിലെ സെർച് ഓപ്ഷനിൽ ടാപ് ചെയ്യുക. Categories എന്നതിൽ Education തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

∙ ഇതിൽ Academic Bank of Credits തുറന്ന് എബിസി ഐഡി കാർഡിനുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകുക. തുടർന്നു ലഭിക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽ ഐഡി കാർഡിലെ നമ്പറാണ് വിദ്യാർഥി സ്ഥാപനവുമായി പങ്കുവയ്ക്കേണ്ടത്.

∙ സെമസ്റ്ററുകൾ പൂർത്തിയാകുന്നതനുസരിച്ചു സ്ഥാപനം വിദ്യാർഥിയുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് കൂട്ടിച്ചേർക്കും. ക്രെഡിറ്റ് വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ മാർക് ഷീറ്റായിരിക്കും സ്ഥാപനം അപ്‍ലോ‍ഡ് ചെയ്യുന്നത്.

∙ abc.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി ലോഗിൻ ചെയ്താൽ എത്ര ക്രെഡിറ്റ് ലഭിച്ചെന്നറിയാം.

∙ സ്ഥാപനം മാറുന്നതനുസരിച്ച് ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വിദ്യാർഥിക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. യോഗ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ സ്ഥാപനം അപേക്ഷ അംഗീകരിക്കും. ഡിഗ്രി നേടുന്നതിനായി ഈ ക്രെഡിറ്റുകൾ പകരം നൽകണം (റെഡീം ചെയ്യണം). ഒരു തവണ ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ച ക്രെ‍ഡിറ്റ് മറ്റൊരു ഡിഗ്രിക്കായി പിന്നീട് ഉപയോഗിക്കാനാവില്ല.

എന്താണ് എബിസി?

വിദ്യാർഥികൾക്കു കോഴ്സ് സ്വയം രൂപകൽപന ചെയ്യാം. താൽപര്യമുള്ള പല വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കാനും ക്രെഡിറ്റുകൾ ശേഖരിക്കാനും നിശ്ചിത ക്രെഡിറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഡിപ്ലോമ, ബിരുദ, പിജി സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ സ്വന്തമാക്കാനും സാധിക്കും.

പഠനം ഇടയ്ക്കു നിർത്തിയാലും 7 വർഷത്തിനകം തിരികെയെത്തി പൂർത്തിയാക്കാം. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് പോലെ ഓരോ വിദ്യാർഥിക്കും ക്രെഡിറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാകും. പഠനപുരോഗതി അനുസരിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം ഈ അക്കൗണ്ടിലേക്കു ക്രെഡിറ്റുകൾ നിക്ഷേപിക്കും.

