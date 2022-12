യുജിസി– നെറ്റ് ഫെബ്രുവരി 23 മുതൽ

ന്യൂഡൽഹി ∙ യുജിസി–നെറ്റ് (നാഷനൽ എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ്) ഫെബ്രുവരി 23 മുതൽ മാർച്ച് 10 വരെ. ജനുവരി 17 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. 83 വിഷയങ്ങളിൽ കംപ്യൂട്ടർ അധിഷ്ഠിത പരീക്ഷ. സർവകലാശാലകളിലെയും കോളജുകളിലെയും അസിസ്റ്റന്റ് പ്രഫസർ, ജൂനിയർ റിസർച് ഫെലോഷിപ് എന്നിവയ്ക്കുള്ള യോഗ്യതാ പരീക്ഷയാണിത്. വർഷത്തിൽ 2 തവണയാണ് യുജിസി–നെറ്റ് നടത്തുന്നത്. വിവരങ്ങൾക്ക്: ugcnet.nta.nic.in

സിയുഇടി–പിജി ജൂൺ 1 മുതൽ

∙ സിയുഇടി–പിജി (കോമൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ്) പരീക്ഷ ജൂൺ 1 മുതൽ 10 വരെ നടക്കും. മാർച്ച് പകുതിയോടെ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കും. കേന്ദ്ര സർവകലാശാലകൾ ഉൾപ്പെടെ രാജ്യത്തെ തൊണ്ണൂറിലേറെ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പ്രവേശനത്തിനുള്ള പൊതുപരീക്ഷയാണ് സിയുഇടി.

