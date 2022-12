അഞ്ചാം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് മുത്തു കട്ടിലിൽനിന്നു വീണത്. ആ വീഴ്ചയിൽ തകർന്നത് മുത്തുവിന്റെ മുൻനിരപ്പല്ലുകളാണ്. അന്ന് മുത്തുവിന് മുഖഭംഗി നഷ്ടപ്പെട്ടു. കണ്ണാടി നോക്കിയ മുത്തു വിതുമ്പിക്കാണും. വീഴ്ചയിൽ നിര തെറ്റിയ പല്ലുകൾ ജീവിതത്തിൽ പിന്നീട് വീഴ്ത്തുമെന്ന് അന്ന് മുത്തു ചിന്തിച്ചില്ല. പത്തു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിര തെറ്റിയ പല്ലുകൾ മുത്തുവിനെ വീഴ്ത്തി. പല്ലുകൾക്ക് ഇപ്പുറം ചുണ്ടിനും കപ്പിനും ഇടയിൽ വനംവകുപ്പ് ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫിസർ ജോലി മുത്തുവിന് നഷ്ടമാകുന്നു. നിര തെറ്റിയ പല്ലുകൾ ഉള്ള മുത്തു സേനാ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ശാരീരിക ക്ഷമതാ പരീക്ഷയിൽ പരാജയപ്പെട്ടു. ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങൾക്കുള്ള പ്രത്യേക നിയമന പരീക്ഷയിലാണ് മുത്തു പിന്തള്ളപ്പെട്ടത്. സംഭവം ചർച്ചയായതോടെ സർക്കാർ ഇടപെടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് മുത്തുവും വീട്ടുകാരും. വൈദ്യശാസ്ത്രം ഇത്രയും പുരോഗമിച്ച ഇക്കാലത്ത് നിരതെറ്റിയ പല്ലുകൾ ക്രമപ്പെടുത്തുകയെന്നത് അത്ര പ്രയാസമുള്ള കാര്യവുമല്ല. നിരതെറ്റിയ പാൽപല്ലുകളേക്കാൾ ബലം പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മിഷന്റെ കോമ്പല്ലുകൾക്കാണെന്ന് മുത്തു തിരിച്ചറിഞ്ഞു. സേനാ വിഭാഗങ്ങൾക്കുള്ള ശാരീരിക ക്ഷമതയെന്ന കടമ്പയിൽ വീഴുന്നത് മുത്തു മാത്രമല്ല. സ്പെഷൽ റൂൾസിൽ വേരുറച്ച ഈ നിബന്ധനകൾ കാലോചിതമായി പരിഷ്കരിക്കണമെന്ന ആവശ്യങ്ങൾക്കും കാലങ്ങളുടെ പഴക്കമുണ്ട്.

∙കാടിന്റെ മകൻ, പക്ഷേ കാടു കാവലിന് യോഗ്യനല്ലെന്ന്

അട്ടപ്പാടി സൈലന്റ് വാലി ആനവായ് ഊരിലാണ് മുത്തുവിന്റെ വീട്. കൊടുംകാടിനുള്ളിലാണ് വാസം. സൈലന്റ് വാലിയിൽത്തന്നെ വനത്തിന്റെ ബഹുദൂരം ഉള്ളിലാണ് കുറുമ്പ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ട മുത്തുവും കുടുംബവും. പൊതുവേ പൊതു സമൂഹത്തിൽനിന്ന് അകന്നാണ് ഇവർ കഴിയുന്നതും. മുത്തുവിന്റെ പിതാവും വനംവകുപ്പിലാണ്. കാടിനെ കൈവെള്ള പോലെ അറിയാം. അതിനാൽ വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൂടി മുൻകൈ എടുത്താണ് മുത്തു ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫിസർ ജോലിക്ക് അപേക്ഷ നൽകിയത്. കാടുകാവലിനുള്ള എല്ലാ യോഗ്യതയും മുത്തുവിനുണ്ടെന്ന് അധികൃതർക്കും അറിയാം. എല്ലാ കടമ്പയും മുത്തു കടന്നു. പക്ഷേ ശാരീരിക ക്ഷമതയിൽ ഉടക്കി. നിരതെറ്റിയ പല്ലുകൾ അയോഗ്യതയാണ്. ഇതു സേനകളിലെ നിയമനത്തിന്റെ നിബന്ധനകളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതുമാണ്. ‘‘കാടുമായി ബന്ധപ്പട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത്’’ മുത്തു പറഞ്ഞു. ‘‘കാടിനെ നന്നായി അറിയാം. വന സംരക്ഷണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യവും അറിയാം. അതിനാലാണ് അപേക്ഷ നൽകിയത്. വീഴ്ചയിലാണ് പല്ലുകളുടെ നിര തെറ്റിയത്. ഇതു പരിഹരിക്കാവുന്നതാണ്. അതിനു തയാറുമാണ്. ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടും ഗൗനിച്ചില്ല. പ്രശ്നം രാഷ്ട്രീയ വൽക്കരിക്കാൻ താൽപര്യമില്ല. ജോലി കിട്ടുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. അതാണ് ആഗ്രഹവും.’’ പല്ലിന്റെ കേട് തീർത്താൽ ഇനി ആ ജോലി കിട്ടുമോ? മുത്തുവിന് ഉറപ്പില്ല; സർക്കാരിനും.

ബീറ്റ് ഫോറസ്‌റ്റ് ഓഫിസർ ജോലി നഷ്‌ടമായ മുത്തു പാലക്കാട്ട് പിഎസ്‌സി ഓഫിസറെ കാണാനെത്തിയപ്പോൾ. ചിത്രം: മനോരമ

∙സ്പെഷൽ റൂൾസ്: സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ചു, പിഎസ്‌സി നടപ്പാക്കി

മുത്തുവിന്റെ പ്രശ്നം ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടെങ്കിലും ഇക്കാര്യത്തിൽ നിയമപരമായി നിസഹായരാണ് എന്നാണ് പിഎസ്‌സിയുടെ നിലപാട്. നിയമപരമായി അതു ശരിയാണുതാനും. സ്പെഷൽ റൂൾസ് നിബന്ധനകൾ വിജ്ഞാപനത്തിൽത്തന്നെ പിഎസ്‌സി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ നിയമം പിഎസ്‌സിയുടെ ഭാഗത്തു നിൽ‍ക്കും. സേനകളിലെ ശാരീരിക ക്ഷമതയുടെ അളവുകൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് സ്പെഷൽ റൂൾസാണ്. ഓരോ വകുപ്പുകളും അവിടെയുള്ള ജോലികൾക്ക് ആവശ്യമായ യോഗ്യതകൾക്ക് അനുസരിച്ച് നിബന്ധനകൾ തയാറാക്കും. 200 സ്പെഷൽ റൂൾസാണ് വിവിധ വകുപ്പുകൾ തയാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അവ നിയമ വകുപ്പ് അടക്കം 13 വകുപ്പുകൾ പരിശോധിച്ച ശേഷം നിയമസഭയിൽ എത്തും. നിയമസഭയുടെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചാൽ ഉത്തരവിറങ്ങും. ആ ഉത്തരവിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നടപ്പാക്കുക മാത്രമാണ് പിഎസ്‌സിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം. അതേസമയം പല നിബന്ധനകളും കാലഹരണപ്പെട്ടവയോ കാലോചിതമായി പരിഷ്കരിക്കേണ്ടവയോ ആണെന്ന് പിഎസ്‌സിക്കും അറിയാം. സ്പെഷൽ റൂൾസിലെ പല നിയമങ്ങളും കാലോചിതമായി പരിഷ്കരിക്കണ്ടേതാണെന്ന് പിഎസ്‌സി പരീക്ഷാ കോച്ചിങ് സ്ഥാപനമായ തിരുവനന്തപുരം ബ്രില്യൻസ് കോളജ് ഡയറക്ടർ സി.ആർ. രാജീവ് പറഞ്ഞു. ‘‘ഓരോ ജോലിയുടെയും സ്വഭാവം അനുസരിച്ചാണ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കുന്നത്. നിയമപരമായി അവയ്ക്ക് സാധുതയുണ്ട്. പക്ഷേ കാലോചിതമായി അവ പരിഷ്കരിക്കേണ്ടതാണ്’’ രാജീവ് പറഞ്ഞു.

∙‘ദ് കംപ്ലീറ്റ് മാൻ’ – സേനകൾക്ക് വേണ്ടത് ഇവരെ

സേനാ വിഭാഗങ്ങളിലെ ജോലികൾക്കാണ് പ്രധാനമായും ശാരീരിക ക്ഷമത സംബന്ധിച്ച കർശന നിബന്ധനകളുള്ളത്. സേന അച്ചടക്കത്തിന്റെ ആൾരൂപമാണ്. മികവാണ് മുഖമുദ്ര. ജോലികൾ ദുഷ്കരവും. അതിനാൽ എല്ലാ തരത്തിലും പൂർണതയുള്ളവരെ മാത്രമേ സേനകളിൽ പരിഗണിക്കൂവെന്നതാണ് സത്യം. അതിനാണ് ഇത്രയും കർശനമായ നിബന്ധനകൾ. സായുധ സേന, അർധ സൈനിക വിഭാഗങ്ങൾ, പൊലീസ്, വനംവകുപ്പ്, എക്സൈസ് തുടങ്ങി യുണിഫോം ധരിക്കുന്ന എല്ലാ സേനകളിലും ശാരീരിക ക്ഷമത നിർബന്ധമാണ്. സേനകളിൽ നിന്നാണ് ഈ നിബന്ധനകൾ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ യൂണിഫോം സർവീസുകളിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്.

ഫയൽ ചിത്രം: മനോരമ

ഓരോ നിബന്ധനയും ഏർപ്പെടുത്താൻ വ്യക്തമായ കാരണവുമുണ്ട്. മാർച്ച് ചെയ്തു പോകുന്ന പ്ലാറ്റുണുകളിൽ ഒരാൾ മുടന്തിപ്പോകുന്ന രംഗം ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുമോ. ‘‘സേനകളിലെ അംഗങ്ങൾ ‘പ്രസന്റിബിൾ‍ ആയിരിക്കണം’ എന്നതാണ് പ്രധാന മാനദണ്ഡം’’– മുതിർന്ന ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. കോങ്കണ്ണ്, നിരതെറ്റിയ പല്ലുകൾ, വളഞ്ഞ കാൽ, ഫ്ലാറ്റ് പാദം എന്നിവ ഇത്തരം നിബന്ധനകളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടവയാണ്. വില്ലു പോലെ വളഞ്ഞ കാലുള്ളയാൾക്ക് ഓടാൻ കഴിയില്ല. നിര തെറ്റിയ പല്ലുകൾ ഭക്ഷണം ചവയ്ക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുമെന്നും അതിനാലാണ് അവ അയോഗ്യതായായി കാണുന്നതെന്നും വിശദീകരണങ്ങളുണ്ട്.

Representative Image. Photo Credit: Shri masram/Shutterstock

സേനകളുടെ അതേ മാതൃക തന്നെയാണ് പൊലീസും സ്വീകരിക്കുന്നത്. നെഞ്ചിന് 5 സെന്റിമീറ്റർ വികാസം വേണം. ഇത് ശ്വാസകോശത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കൂടുതൽ സമയം ഓടാനും പാൽപ്പിറ്റേഷൻ പോലുള്ള ആരോഗ്യ സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കാനും ശ്വാസകോശത്തിന്റെ ആരോഗ്യം സഹായിക്കും. സേനകളിലെ ജോലികൾ ദുഷ്കരമാണ്. വിവിധ പ്രതിസന്ധികൾ നേരിടാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് സേനാംഗങ്ങൾ. അതിനാലാണ് അവരുടെ നിയമനങ്ങളിൽ ഇത്രയേറെ കർശനമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതെന്നാണ് സർക്കാരുകളുടെ വിശദീകരണം. റെയിൽവേയിലെ സിഗ്നൽ വിഭാഗം ജോലികൾക്കും നിശാന്ധത പാടില്ല. പച്ചയും ചുവപ്പും അടങ്ങിയ സിഗ്നലുകളാണ് റെയിൽവേ സിഗ്നലുകളിൽ പ്രധാനം. നിശാന്ധതയുള്ളവർക്ക് സിഗ്നൽ നോക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ.

Representative Image. Photo Credit :Jacob Lund/Shutterstock

∙കോങ്കണ്ണിന് ചികിത്സയില്ലേ, പല്ലു നിരയാക്കാൻ ശസ്ത്രക്രിയയില്ലേ

അടുത്ത കാലത്ത് അമേരിക്കയിൽ സേനകളിൽ വനിതകൾ‍ക്കുള്ള ലെഗ് ടക്ക് എന്ന പരീക്ഷ അവർ ഒഴിവാക്കി. പകരം പ്ലാങ്ക് ഏർപ്പെടുത്തി. വനിതകൾ ലെഗ് ടക്ക് പരീക്ഷ കൂട്ടമായി തോറ്റതാണ് കാരണം. പുൾ അപ് ബാറിൽ മുട്ടുയർത്തി എൽബോയെ തൊടുന്നതാണ് ലെഗ് ടക്ക് വ്യായാമം. ഈ വ്യായാമ പരീക്ഷ അമേരിക്ക കാലോചിതമായി പരിഷ്കരിച്ചു. അതേ സമയം ഇത്തരം ചിന്ത ഇന്ത്യയിൽ എത്തിയിട്ടില്ല. സായുധ സേനകളിൽ നിന്നാണ് ഇത്തരം ശാരീരിക ക്ഷമതാ പരീക്ഷകൾ സംസ്ഥാനം നടപ്പിലാക്കുന്നത്. സായുധ സേനയിൽ 14 പല്ലുകൾ കൂട്ടിമുട്ടിയാൽ മതിയെന്ന് പ്രമുഖ ആരോഗ്യ വിദഗ്ധനും എഴുത്തുകാരനുമായ ഡോ. എൻ.എം. അരുൺ പറഞ്ഞു. ഭക്ഷണം ചവച്ചരയ്ക്കാൻ പല്ലുകളുടെ ക്ഷമത ആവശ്യമാണ്. സേനാംഗങ്ങള്‍ക്ക് കൃത്യമായ ഭക്ഷണവും ആവശ്യമാണ്. പക്ഷേ സംസ്ഥാനത്തെ സ്പെഷൽ റൂൾസിൽ അവ്യക്തയുണ്ട്. നിര തെറ്റിയ പല്ലുകൾ എന്നു മാത്രമേയുള്ളു. അതിൽ കുറച്ചു കൂടെ വ്യക്തത വേണം. 14 പല്ലുകൾ കൂട്ടിമുട്ടണമെന്ന സേനകളുടെ വ്യഖ്യാനം കുറച്ചു കൂടി വ്യക്തമാണ്.

Representative Image. Photo Credit : 5 second Studio/Shutterstock

വൈദ്യശാസ്ത്രം ഇത്രയും പുരോഗമിച്ച കാലത്ത് നിര തെറ്റിയ പല്ലുകൾ ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ ക്രമപ്പെടുത്താവുന്നതാണെന്ന് തിരുവനന്തപുരം ഡെന്റൽ കോളജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോ. വി.ടി. ബീന പറഞ്ഞു. ‘‘നിര തെറ്റി പല്ലുകൾ പണ്ട് ജീവിത കാലം മുഴുവൻ നീണ്ട പ്രശ്നമായിരുന്നു. ഇന്ന് അവ പരിഹരിക്കാവുന്നവയാണ്’’ ഡോ. ബീന പറഞ്ഞു. അതേസമയം ഇതിലും പിഎസ്‌സിക്കു മറുപടിയുണ്ട്. വിജ്ഞാപനം വന്ന് ആറു മാസങ്ങൾക്കു ശേഷമാണ് ശാരീരിക ക്ഷമതാ പരീക്ഷ. വിജ്ഞാപനത്തിൽ പറയുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് ചികിത്സ തേടുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. പക്ഷേ യോഗ്യതാ പരിശോധനയിൽ അയോഗ്യത കണ്ട ശേഷം അവ തിരുത്താൻ കഴിയില്ല. ഇവ മനസ്സിലാക്കി തിരുത്തൽ വരുത്തിയ ശേഷം പരീക്ഷയിൽ പങ്കെടുക്കുക എന്നതാണ് പോംവഴി.

എം.പി ലിപിൻ രാജ്

∙ഓർക്കുക, പരീക്ഷയിൽ മാർക്ക് മാത്രം പോര

ശാരീരിക പരിശോധനയിലെ മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ തട്ടി വീണവർ നമ്മുടെ ഇടയിൽ പലരുണ്ട്. നിയമപോരാട്ടം നടത്തിയവരും ഏറെ. പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത മാർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടും ശാരീരിക പരിശോധനയിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ജോലി ഇവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു. റെയിൽവേ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ എം.പി. ലിപിൻ രാജിന് കാഴ്ചയിലെ വൈകല്യം മൂലം ഐഎഎസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു. നിയമ പോരാട്ടം നടത്തിയെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല. മുൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ മകൻ രമിത്തിന് ഐപിഎസ് ലഭിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടവും ഐപിഎസായിരുന്നു. രണ്ടു സെന്റിമീറ്റർ ഉയരക്കുറവ് വിനയായി. ഐപിഎസിനു വേണ്ടത് 165 സെന്റിമീറ്റർ ഉയരമാണ്. ഒടുവിൽ അദ്ദേഹം ഐആർഎസ് സ്വീകരിച്ചു.

∙ശാരീരിക പരീക്ഷ തോൽക്കണേ: അങ്ങനെയും ചില പ്രാർഥനകൾ

ഒരു വിഭാഗം ഉദ്യോഗാർഥികളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ തകർക്കുന്നത് ശാരീരിക പരീക്ഷയാകാം. എന്നാൽ ശാരീരിക ക്ഷമതാ പരിശോധനയെ തന്ത്രപരമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വിരുതന്മാരുമുണ്ട്. സേനയുടെ അതേ മാനദണ്ഡങ്ങളാണ് ഐപിഎസ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഐഎഎസിന് ഇളവുണ്ട്. കാഴ്ച പരിപൂർണമായിരിക്കണം. ഇതാണ് പലരും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ സംഭവം ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തന്നെ പറയുന്നതാണ്. ഐഎഎസ് ഫൈനൽ പാസായാൽ ആദ്യ ഓപ്ഷനായി ഇവർ ഐപിഎസ് തിരഞ്ഞെടുക്കും. പൊതുവേ എല്ലാവരും ആദ്യ ചോയ്സ് ഐഎഎസാണ് കൊടുക്കാറുള്ളത്. എന്തു കൊണ്ടാണ് ഐപിഎസ് എടുക്കുന്നതെന്ന് സ്വാഭാവികമായും ഇന്റർവ്യൂ ബോർഡിൽനിന്ന് ചോദ്യം വരും. സേന ജോലി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുവെന്നാകും മറുപടി. ഈ മറുപടി ബോർഡിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ്.

Photo Credit : Facebook/ IAS association

സേനാ ജോലി സ്വീകരിക്കുന്നത് ഇന്റർവ്യൂവിൽ കൂടുതൽ മാർക്ക് ലഭിക്കാൻ ഇടയാക്കുമെന്നതാണ് കാരണം. ഇത് ഏറെക്കുറെ സത്യവുമാണ്. ഇന്റർവ്യൂവിന് നല്ല മാർക്ക് കിട്ടിയാൽ അടുത്ത ഘട്ടം ശാരീരിക പരിശോധനയാണ്. കാഴ്ച പരിശോധനയിൽ ഇവർ മനപ്പൂർവം തെറ്റിക്കുമെന്ന് പേരു വെളിപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത മുൻ ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. ഇതോടെ ശാരീരിക പരിശോധനയിൽ ഇവർ പുറത്തായി. അതോടെ ഐപിഎസിൽനിന്നു പുറത്താകും. തുടർന്ന് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ അവർക്കു നൽകും. അത് ഐഎഎസാണ്. ഒരു വെടിക്ക് രണ്ടു പക്ഷി എന്ന ഗുണം ഇവർക്ക് ലഭിക്കുന്നു. ഇന്റർവ്യൂവിൽ മികച്ച മാർക്കും ലഭിച്ചു. യഥാർഥത്തിൽ ഇഷ്ടമായ ഐഎഎസും ലഭിച്ചു. എല്ലാത്തിനും സഹായം ശാരീരിക പരിശോധനയിലെ വ്യവസ്ഥകളും. പ്രധാനമായും ഇന്ത്യയുടെ പടിഞ്ഞാറും വടക്ക് കിഴക്കുമുള്ള രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ വിരുതന്മാരാണ് ഈ വിദ്യ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

Content Summary : 200 PSC Rules That Deny Jobs, Which Cause Tribal Youth Muthu to Deny Government Jobs