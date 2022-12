സ്കൂൾ കലോത്സവത്തൊടൊപ്പം ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേളയും കാണാം; കോഴിക്കോട്ടേക്കു പോന്നോളൂ...

കോഴിക്കോട്∙ ഇത്തവണത്തെ സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം മറ്റൊരർഥത്തിൽ വേറിട്ട അനുഭവമാക്കി മാറ്റാനൊരുങ്ങുകയാണ് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനു കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കരിയർ ഗൈഡൻസ് ആൻ‌ഡ് അഡോളസെന്റ് കൗൺസിലിങ് സെൽ (സിജി ആൻ‌ഡ് എസി). കോഴിക്കോട്ട് കലോത്സവം നടക്കുന്ന ജനുവരി 3 മുതൽ 7 വരെ തീയതികളിലായി ഹയർ സെക്കൻഡറിക്കു ശേഷമുള്ള ഉപരിപഠനത്തിന്റെ അനന്തസാധ്യതകളിലേക്ക്് മാർഗദർശിയാവാൻ ‘ദിശ’ എന്ന പേരിലൊരു ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസമേളയുമായാണ് ഈ സെൽ എത്തുന്നത്.

കോഴിക്കോട് ബീച്ചിൽ പ്രത്യേകം സജ്ജമാക്കിയ പ്രദർശന നഗരിയിലൈായിരിക്കും ഈ മേള. കുട്ടികളുടെ ലക്ഷ്യനിർണയത്തിന് ഏറെ സഹായകരമാകുംവിധമാണ് ഈ പ്രദർശനമേള സംഘടിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ദിശ പ്രോഗ്രാം കൺവീനർ ഡോ.സി.എം.അസീം വ്യക്തമാക്കി.

ക്യാംപസുകൾ, കോഴ്‌സുകൾ, പഠനരീതി, പ്രവേശന നടപടികൾ, തൊഴിൽ സാധ്യതകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചെല്ലാം വിദ്യാർഥികൾക്കും, രക്ഷിതാക്കൾക്കും, പൊതുജനങ്ങൾക്കും നേരിട്ടറിയാനും സംശയങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കാനും പ്രദർശനമേള അവസരമൊരുക്കുന്നു.

∙ ഈ പ്രദർശനത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ

കേന്ദ്രസംസ്‌ഥാന സർക്കാരിനു കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന രാജ്യത്തെ മികച്ച യൂണിവേഴ്‌സിറ്റികളും ഉന്നത നിലവാരമുളള വിദ്യാഭ്യാസ സ്‌ഥാപനങ്ങളും മേളയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇതിന്റെ എടുത്തുപറയേണ്ട സവിശേഷത. കോഴിക്കോട് എൻഐടി, ഐഐഎം–കെ, മുംബൈ ടിസ്, ഏഴിമല നേവൽ അക്കാദമി, മൈസൂർ റീജനൽ ഇൻസ്റ്റിററ്യൂട്ട് ഓഫ് എജുക്കേഷൻ, ജയ്പൂരിലെ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ക്രാഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിസൈൻ, സെൻട്രൽ ലതർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചെന്നൈ, ശ്രീനാരായണ ഗദുരു ഓപ്പൺ സർവകലാശാല, ഇഗ്നോ, കണ്ണൂർ നിഫ്റ്റ്, ദി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കമ്പനി സെക്രട്ടറീസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ, മീഡിയ അക്കാദമി, സെൻട്രൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക് ടെക്നോളജി, ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹാൻ‌ഡ്‌ലൂം ടെക്നോളജി, ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പേസ് ടെക്നോളജി, നാഷനൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് ഹിയറിങ്, ഐഐടി മദ്രാസ്,ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പാക്കേജിങ് മുംബൈ, ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് കാറ്ററിങ് ടെക്നോളജി, ഫുഡ് ക്രാഫ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, നഴ്സിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, ഫാർമസി കോളജ്, ഫൈൻ ആർട്സ് കോളജ്, ചെമ്പൈ സംഗീത കോളജ് എന്നിവക്കു പുറമെ കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ സർവകലശാലകളും അടക്കം 60 ലേറെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഒരു കുടക്കീഴിൽ ഒരുങ്ങുന്നത്.

∙ അഭിരുചി നിർണയ പരീക്ഷ പരിചയപ്പെടാനും അവസരം

സംസ്‌ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഗവേഷണത്തിലൂടെ വികസിപ്പിച്ച കെ–ഡാറ്റ് അഭിരുചി നിർണ്ണയ പരീക്ഷ പരിചയപ്പെടാനും റജിസ്റ്റർ ചെയ്തവർക്ക് പരീക്ഷയിൽ പങ്കെടുക്കാനും ഇവിടെ സൗകര്യമുണ്ടാകും. ഇന്ത്യയിൽ ലഭ്യമായ മുഴുവൻ കോഴ്സുകൾ, പ്രവേശന പരീക്ഷകൾ, സ്കോളർ‌ഷിപ്പുകൾ, വിദേശപഠനം പ്രതിപാദിക്കുന്ന സ്റ്റാളുകൾ പരിശീലനം ലഭിച്ച കരിയർ ഗൈഡുമാരുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

∙ സിയുഇടി 2023

അടുത്ത വർഷത്തെ സിയുഇടി പരീക്ഷക്ക് മാർ‌ഗനിർ‌ദേശം നൽകാൻ പ്രത്യേകം സ്റ്റാളുണ്ടായിരിക്കും. 2023ലെ സിയുഇടി പരീക്ഷയ്ക്ക് കരിയർ ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് അഡോളസെന്റ് കൗൺസലിങ് സെൽ നടത്താനുദ്ദേശിക്കുന്ന ഓൺലൈൻപരീക്ഷക്ക് ഇവിടെ റജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുമാകും.

∙ ദിവസവും സെമിനാറുകൾ

ഇതിനോടെപ്പം വിവിധ മേഖലകളിലെ വിദഗ്‌ധർ നയിക്കുന്ന സെമിനാറുകൾ മേള നടക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെ 9.30 മുതൽ വൈകിട്ട് 5 വരെ നടക്കും. സിവിൽ സർവീസ്, ഫൊട്ടോഗ്രഫി, മ്യൂസിക്, ലിറ്ററേച്ചർ, വിദേശപഠനം, ഡിസൈൻ, മീഡിയ, സ്പോർട്സ്, ക്രാഫ്റ്റ്സ്, ഫുഡ് ആൻഡ് ന്യൂട്രിഷ്യൻ, മെഡിക്കൽ, അക്കൗണ്ടിങ്, സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, സിയുഇടി–2023, ടൂറിസം, നൃത്തം, സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങിയ വിവിധ മേഖലകളെക്കുറിച്ച് വിദഗ്ധരുടെ ഒരു പാനൽ വിദ്യാർഥികളുമായി ഈ സെമിനാറിൽ സംവദിക്കാനുമുണ്ടാകും.

∙ ദിശയിൽ ഏങ്ങനെ പങ്കെടുക്കാം

സ്കൂൾ മുഖേന പങ്കെടുക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്നവർ www.disha2023.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. രക്ഷിതാക്കൾ, കലാമേളയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ, പൊതുജനങ്ങൾ എന്നിവർക്ക് സ്പോട്ട് റജിസ്ട്രേഷൻ അനുവദിക്കും. കെ–ഡാറ്റ് അഭിരുചി പരീക്ഷയിൽ പങ്കെടുക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്ന 10, 11 ക്ലാസുകളിലെ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഇതേ വെബ്സൈറ്റിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. സെമിനാറിൽ പങ്കെടുക്കാൻ താൽപര്യമുള്ളളരും ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം.

