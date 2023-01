ഡൽഹി സർവകലാശാല: കോളജുകളിൽ 5000 ബിരുദ സീറ്റ് ഒഴിവ്

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഡൽഹി സർവകലാശാലയുടെ കീഴിലെ കോളജുകളിലായി അയ്യായിരത്തിലേറെ ബിരുദ സീറ്റുകൾ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു. ആകെയുള്ള 70,000 സീറ്റിൽ 7 ശതമാനത്തിൽ വിദ്യാർഥികൾ പ്രവേശനം നേടിയിട്ടില്ലെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. ഒന്നാം വർഷ ബിരുദ പ്രവേശന നടപടികൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണു ഡിയു പൂർത്തിയാക്കിയത്. ഒന്നിലേറെ തവണ സ്പോട്ട് അഡ്മിഷൻ ഉൾപ്പെടെ അധികൃതർ ക്രമീകരിച്ചിരുന്നു.

Content Summary : DU Admission 2022: Over 5000 seats are empty across colleges