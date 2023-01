വിദേശ എംബിബിഎസ് ഇന്റേൺഷിപ്: ഒറ്റത്തവണ ഇളവ് അനുവദിച്ച് നാഷനൽ മെഡിക്കൽ കമ്മിഷൻ

ന്യൂഡൽഹി ∙ വിദേശത്തുനിന്ന് എംബിബിഎസ് പൂർത്തിയാക്കിയ വിദ്യാർഥികളുടെ ഇന്റേൺഷിപ് വ്യവസ്ഥകളിൽ നാഷനൽ മെഡിക്കൽ കമ്മിഷൻ (എൻഎംസി) ഒറ്റത്തവണ ഇളവ് അനുവദിച്ചു. 2022 ഒക്ടോബർ 21നു മുൻപ് മെഡിക്കൽ കോളജ് അല്ലാത്ത ആശുപത്രിയിൽ ഇന്റേൺഷിപ് ആരംഭിച്ചവർക്ക് അതു തുടരാം. എന്നാൽ, ഈ തീയതിക്കു ശേഷം ആരംഭിക്കുന്ന ഇന്റേൺഷിപ് മെഡിക്കൽ കോളജും ആശുപത്രിയും കൂടി ചേർന്നുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ.

മെഡ‍ിക്കൽ കോളജുകളിൽ മാത്രമേ ഇന്റേൺഷിപ് നടത്താവൂ എന്ന നിബന്ധന 2021 ൽ ആണ് എൻഎംസി കൊണ്ടുവന്നത്. ഇതുപ്രകാരമുള്ള മെഡിക്കൽ കോളജുകളുടെ പട്ടിക 2022 ഒക്ടോബർ 21നു പുറത്തിറക്കുകയും ചെയ്തു. കേരളത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള 31 സർക്കാർ, സ്വാശ്രയ മെഡിക്കൽ കോളജുകളുടെ പട്ടികയും എൻഎംസി വെബ്സൈറ്റിലുണ്ട്. ഈ അറിയിപ്പ് വന്നതോടെ ഗവൺമെന്റ് ജില്ലാ, ജനറൽ ആശുപത്രികളിൽ ഇന്റേൺഷിപ് നടത്തുന്നവർ പ്രതിസന്ധിയിലായിരുന്നു. ഇവരിൽ മിക്കവരും വിദേശത്ത് എംബിബിഎസ് പഠിച്ചവരാണ്. എറണാകുളം ജനറൽ ആശുപത്രികൾ ഉൾപ്പെടെ സംസ്ഥാനത്തെ പ്രധാന ആശുപത്രികളിലായി അറുനൂറോളം പേരുണ്ടായിരുന്നു. ഇവർക്കെല്ലാം മെഡിക്കൽ കോളജുകളിൽ ഇന്റേൺഷിപ്പിന് അവസരം ലഭ്യമാക്കുക അപ്രായോഗികമാണെന്നും വാദമുയർന്നിരുന്നു. മെഡിക്കൽ കോളജ് അല്ലാത്ത ആശുപത്രിയിൽ ഒക്ടോബർ 21നു മുൻപ് ഇന്റേൺഷിപ് ആരംഭിച്ചവർക്ക് തുടരാം.

