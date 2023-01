കഴിഞ്ഞവർഷം രാജ്യത്തിനു പുറത്തേക്ക് പോയത് 2800–3000 കോടി ഡോളർ; വിദേശ സർവകലാശാലകളെ രാജ്യത്തേക്ക് ആകർഷിക്കാനുള്ള കാരണമിത്

ന്യൂഡൽഹി ∙ കഴിഞ്ഞവർഷം മാത്രം 4.5 ലക്ഷത്തിലേറെ ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥികളാണ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ഉപരിപഠനത്തിനു പോയതെന്നും 2800–3000 കോടി ഡോളർ (2.3 - 2.48 ലക്ഷം കോടി രൂപ) ഇതിലൂടെ രാജ്യത്തിനു പുറത്തേക്കു പോയെന്നും യുജിസി ചെയർമാൻ എം ജഗദേഷ് കുമാർ പറഞ്ഞു. വിദേശ സർവകലാശാലകളെ രാജ്യത്തേക്ക് ആകർഷിക്കാനുള്ള കാരണം വിശദീകരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അതേസമയം, വിദേശത്തേക്കുള്ള വിദ്യാർഥികളുടെ ഒഴുക്ക് തടയാൻ സർക്കാരിന്റെ നീക്കം സഹായകരമാകുമോയെന്നു സംശയമുണ്ട്. മിക്കവരും പഠനത്തെത്തുടർന്നുള്ള വിദേശജോലിയും അവിടെ സ്ഥിരതാമസവും ലക്ഷ്യമിടുന്നവരാണ് എന്നതുതന്നെ കാരണം.

വിദേശ സ്ഥാപനങ്ങളെ രാജ്യത്തേക്ക് ആകർഷിക്കണമെന്ന നിർദേശം 2020 ലെ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിലുള്ളതാണ്. വിദേശത്തു പോയി പഠിക്കാൻ സാമ്പത്തിക ശേഷിയില്ലാത്ത വിദ്യാർഥികൾക്കും ഇതിലൂടെ മികച്ച ഉപരിപഠനം ഉറപ്പാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നു ജഗദേഷ് കുമാർ വിശദീകരിച്ചു. വിദേശ അധ്യാപകരെ ഏതാനും ദിവസത്തേക്കു മാത്രമായി ഇന്ത്യയിലെത്തി പഠിപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല. കുറഞ്ഞത് ഒരു സെമസ്റ്ററെങ്കിലും ഇവിടെയുണ്ടാകണം. വിദേശ ക്യാംപസുകളിലെ അതേ പഠനനിലവാരവും ഇവിടെ ഉറപ്പാക്കണം. അധ്യാപകരുടെ ശമ്പളവും മറ്റു വ്യവസ്ഥകളും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കു തീരുമാനിക്കാം.

രാജ്യാന്തര റാങ്കിങ്ങിൽ ആദ്യ 500ൽ ഉൾപ്പെടണം

‘ടൈംസ് ഹയർ എജ്യുക്കേഷൻ’ പോലുള്ള രാജ്യാന്തര വിദ്യാഭ്യാസ റാങ്കിങ്ങിൽ ആദ്യ അഞ്ഞൂറിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന വിദേശ സർവകലാശാലകൾക്കാകും ഇന്ത്യയിൽ ക്യാംപസ് തുറക്കാൻ യുജിസി അനുമതി നൽകുക. ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിലും പഠന–ഗവേഷണ രംഗങ്ങളിൽ മുൻനിരയിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളാണെങ്കിൽ അനുമതി നൽകും. ജർമനിയിലെ മാക്സ് പ്ലാങ്ക് സൊസൈറ്റിക്കു കീഴിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ പല റാങ്കിങ്ങിലും ഇല്ലെങ്കിലും മികച്ച നിലവാരം പുലർത്തുന്നവയാണ്. ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളെ പ്രത്യേകമായി പരിഗണിക്കുമെന്നുമാണു വിശദീകരണം.

Content Summary : 4.5 lakh Indians went to study abroad in 2022