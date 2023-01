വിദേശ വാഴ്സിറ്റി: ഇന്ത്യയിൽ അനുമതി നൽകിയാലും കേരളത്തിൽ നിയന്ത്രണം വന്നേക്കും

തിരുവനന്തപുരം ∙ വിദേശ സർവകലാശാലകൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ക്യാംപസ് തുടങ്ങാൻ യുജിസി അനുമതി നൽകിയാലും കേരളത്തിൽ നിയന്ത്രണം വന്നേക്കും. വിദേശ സർവകലാശാലകളുടെ കോഴ്സ് ഘടന, നിലവാരം, പരീക്ഷാ രീതി, ഫീസ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനും ഇടപെടാനാകുമെന്നാണ് ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ കൗൺസിലിന്റെ വിലയിരുത്തൽ. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ മാർഗനിർദേശം പാലിക്കാത്ത വിദേശ സർവകലാശാലകളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഉപരിപഠനത്തിനോ ജോലി ലഭിക്കുന്നതിനോ അംഗീകരിക്കില്ലെന്ന നിലപാടെടുക്കാം.

ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ കൗൺസിലിനു കീഴിലുള്ള സമിതിയാണ് ബിരുദം പരിശോധിച്ചു തുല്യതാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകേണ്ടത്. എല്ലാ വൈസ് ചാൻസലർമാരും അംഗങ്ങളായ സമിതി ഭൂരിപക്ഷ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ചാണ് തീരുമാനമെടുക്കാറുള്ളത്. അതേസമയം, വിദേശ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രത്യേക നിയമം കൊണ്ടുവന്നാൽ കേരളത്തിന്റെ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കു പ്രസക്തിയില്ലാതാകും.

ഡോ.രാജൻ ഗുരുക്കൾ

വിദ്യാർഥികൾ വിദേശത്തു പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അവിടെ ജോലിക്കും സ്ഥിരതാമസത്തിനുമാണ്. ഇവിടെ വിദേശ സർവകലാശാലാ ക്യാംപസ് തുടങ്ങിയാലും ഈ ഒഴുക്ക് തടയാനാവില്ല. ഈ ക്യാംപസുകളിലേക്ക് വിദേശ വിദ്യാർഥികളെക്കൂടി ആകർഷിക്കാനായാൽ നേട്ടമാണ്.

∙ഡോ.രാജൻ ഗുരുക്കൾ,

വൈസ് ചെയർമാൻ,

ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ

കൗൺസിൽ

