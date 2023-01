സിബിഎസ്ഇ പരീക്ഷാ കൗൺസലിങ് ജനുവരി 9 മുതൽ

ന്യൂഡൽഹി ∙ 10, 12 ബോർഡ് പരീക്ഷ എഴുതുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്കുള്ള സിബിഎസ്ഇയുടെ കൗൺസലിങ് സേവനം ജനുവരി 9 ന് തുടങ്ങും.

പരീക്ഷാ സമ്മർദം നേരിടുന്നതിനുള്ള കൗൺസലിങ് സേവനം സാധാരണ ഫെബ്രുവരിയിലാണ് നടത്താറുള്ളതെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷം പൊതുപരീക്ഷയില്ലാതിരുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ച് ഇക്കുറി നേരത്തേ ആരംഭിക്കുകയാണെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. ഫെബ്രുവരി 15നാണ് പരീക്ഷകൾ തുടങ്ങുന്നത്.

∙ സൗജന്യ ഇന്ററാക്ടീവ് വോയ്സ് റെസ്പോൺസ് സേവനം 1800–11–8004 എന്ന നമ്പറിൽ 24 മണിക്കൂറും ലഭിക്കും. ടെലികൗൺസലിങ് സൗകര്യം ഇതേ നമ്പറിൽ രാവിലെ 9.30 മുതൽ വൈകിട്ട് 5.30 വരെയുണ്ട്. പ്രിൻസിപ്പൽമാരും കൗൺസലർമാരും ഉൾപ്പെടെ 84 പേരാണ് വിദ്യാർഥികളുടെ സഹായത്തിനുള്ളത്.

∙ ഇംഗ്ലിഷിലും ഹിന്ദിയിലുമുള്ള പോഡ്കാസ്റ്റ് cbse.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭിക്കും.

Content Summary : CBSE to provide psychological counselling to board exam students from January 9