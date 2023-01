‘ടീച്ചർ’ വിളി; സർക്കാർ തീരുമാനിക്കും

തിരുവനന്തപുരം ∙ ‘സർ, മാഡം’ അഭിസംബോധനയ്ക്കു പകരം അധ്യാപകരെ ‘ടീച്ചർ’ എന്നു പൊതുവായി വിളിച്ചാൽ മതിയെന്ന ബാലാവകാശ കമ്മിഷന്റെ ഉത്തരവിൽ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് സർക്കാർ. കമ്മിഷന്റെ ശുപാർശ നടപ്പാക്കാൻ സർക്കാരിനു നയപരമായ തീരുമാനമെടുക്കാം. അധികാര വ്യവസ്ഥയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സർ, മാഡം എന്നിവയ്ക്കു പകരം കുട്ടികളും അധ്യാപകരുമായുള്ള ബന്ധത്തോടു ചേർന്നു നിൽക്കുന്നതും ജെൻഡർ ന്യൂട്രലുമായ വാക്കാണ് ‘ടീച്ചർ’ എന്ന നിലപാടാണ് ബാലാവകാശ കമ്മിഷന്. ബാലാവകാശ കമ്മിഷന്റെ ഉത്തരവുകൾ പലതും സർക്കാരുകൾക്കും അധികാര സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുമുള്ള ശുപാർശകളാണ്.

അതേസമയം, നയപരമായ ബാധ്യതയില്ലാത്ത വിഷയങ്ങളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവയുൾപ്പെടെയുള്ള ഉത്തരവുകളിൽ നടപടിയെടുക്കേണ്ടി വരും. വിധി നടപ്പാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ടവരെ വിളിച്ചു വരുത്തി നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കാനും റിക്കവറിക്കുമുള്ള അധികാരം കമ്മിഷന് ഉണ്ട്.

സർക്കാരിനു നേരിട്ടു നിയന്ത്രണമില്ലാത്ത സ്വതന്ത്ര അധികാര സ്ഥാപനമാണെങ്കിലും കമ്മിഷന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു ഫണ്ട് അനുവദിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ, പുതിയ തസ്തിക രൂപീകരണം, കമ്മിഷന് അനുവദിച്ച തുകയല്ലാതെ ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്കു മേൽ വരുന്ന ചെലവുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് സർക്കാരിന്റെ അംഗീകാരം വേണം.

