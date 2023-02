പഠനം എളുപ്പമാക്കാൻ ‘മാജിക് ബോക്സ്’; പഠനരംഗത്തു വിപ്ലവകരമായ മാറ്റം കൊണ്ടുവരുക

ന്യൂഡൽഹി ∙ പ്രാഥമിക ക്ലാസുകളിൽ പഠനം എളുപ്പമാക്കാനുള്ള കളികളും വേറിട്ട പഠനരീതികളും എൻസിഇആർടി അവതരിപ്പിച്ചു. ഫൗണ്ടേഷൻ ക്ലാസുകളിലേക്കുള്ള ദേശീയ കരിക്കുലം ഫ്രെയിം വർക്കിന്റെ ഭാഗമായി തയാറാക്കിയ ‘ജാതുയി പിട്ടാര’ (മാജിക് ബോക്സ്) കേന്ദ്രമന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ, ഫ്രെയിംവർക്ക് രൂപീകരണത്തിനുള്ള ദേശീയ സമിതിയുടെ ചെയർമാൻ ഡോ. കെ.കസ്തൂരിരംഗൻ എന്നിവർ ചേർന്നാണു പുറത്തിറക്കിയത്. മലയാളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള 13 ഭാഷകളിലാണു പുതിയ പഠനരീതികൾ ലഭ്യമാക്കുക.

പ്ലേ ബുക്ക്, കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ, പസിലുകൾ, പോസ്റ്ററുകൾ, ഫ്ലാഷ് കാർഡ്, സ്റ്റോറി ബുക്, വർക്ക് ഷീറ്റ് എന്നിവയെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നതാണു മാജിക് ബോക്സ്. പ്രാദേശിക സംസ്കാരവും സാമൂഹിക പശ്ചാത്തലവും ഭാഷയുമെല്ലാം കുട്ടികൾക്കു വേഗത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഇവ തയാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. 3 മുതൽ 8 വരെ ക്ലാസുകളിലെ പഠനരംഗത്തു വിപ്ലവകരമായ മാറ്റം കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് ഇവയെന്നും കുട്ടികൾക്കു പഠനം ആനന്ദകരമാക്കുമെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ പറഞ്ഞു. നഴ്സറി, കെജി വിഭാഗങ്ങൾക്കും ഒന്ന്, രണ്ട് ക്ലാസുകൾക്കും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന തരത്തിലാണു പുതിയ പഠനരീതി ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Content Summary : Union Education Minister Dharmendra Pradhan has launched the 'Learning-Teaching Material for Foundational Stage