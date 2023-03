പ്ലസ്ടു പരീക്ഷ ഇൻവിജിലേറ്റർമാർ കുറവ്; ചോദ്യപ്പേപ്പർ സുരക്ഷയിലും അനാസ്ഥ

തിരുവനന്തപുരം∙ ഇന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷ നടത്തിപ്പിനായി പല സ്കൂളുകളിലും ആവശ്യത്തിന് ഇൻവിജിലേറ്റർമാരെ നിയമിക്കാത്തതു മൂലം അവസാന മണിക്കൂറുകളും അനിശ്ചിതത്വം. മേഖലാ ഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ(ആർഡിഡി) ഓഫിസിൽ നിന്നാണ് ഇൻവിജിലേറ്റർമാരെ നിയമിച്ച് പട്ടിക നൽകുന്നത്. എന്നാൽ പല ജില്ലകളിലെയും സ്കൂളുകളിൽ ഇന്നലെ രാത്രി ഏഴു വരെയും ആവശ്യത്തിന് ഇൻവിജിലേറ്റർമാരെ നിയമിച്ചിട്ടില്ല. ഹയർ സെക്കൻഡറി അധ്യാപകരെ കൂടാതെ യുപി, ഹൈസ്കൂൾ‌ അധ്യാപകരെയും ഇൻവിജിലേറ്റർമാരായി നിയമിക്കാറുണ്ട്. ഇതും ആവശ്യത്തിന് തികയാതെ വന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ എൽപി സ്കൂൾ അധ്യാപകരെ കൂടി നിയോഗിച്ച് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനുള്ള ശ്രമമുണ്ടായി.

പരീക്ഷാ ടൈംടേബിൾ മാസങ്ങൾക്കു മുൻപ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് റജിസ്ട്രേഷനും പൂർത്തിയാക്കിയെങ്കിലും ഇൻവിജിലേറ്റർമാരുടെ പട്ടിക ആർഡിഡി ഓഫിസുകളിൽ നിന്ന് സ്കൂളുകൾക്കു നൽകിയത് ദിവസങ്ങൾക്കു മുൻപാണ്. ഇതോടെയാണ് മതിയായ ആളില്ലെന്ന പരാതികൾ പ്രവഹിച്ചത്.

∙ ചോദ്യപ്പേപ്പർ സുരക്ഷയിലും അനാസ്ഥ

ഹയർ സെക്കൻഡറി ചോദ്യക്കടലാസ് സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിലും അനാസ്ഥയുണ്ട്. എസ്എസ്എൽസി ചോദ്യക്കടലാസുകൾ ഗവ. ട്രഷറികളിൽ സൂക്ഷിച്ച് പരീക്ഷാ ദിവസം പുലർച്ചെ മാത്രം സ്കൂളുകളിലെത്തിച്ച് ലോക്കറിലേക്കു മാറ്റുമ്പോൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷകളുടെ ചോദ്യക്കടലാസുകൾ ദിവസങ്ങൾക്കു മുൻപേ സ്കൂളുകളിൽ നേരിട്ടെത്തിച്ച് ലോക്കറുകളിൽ സൂക്ഷിക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി സ്കൂളുകളിൽ രാത്രി വാച്ചർമാരെ നിയോഗിക്കണമെന്നും ലോക്കർ ഉള്ളിടത്ത് നിരീക്ഷണ ക്യാമറ സ്ഥാപിക്കണമെന്നുമാണ് നിർദേശം. ക്യാമറകൾ ഏതാനും വർഷം മുൻപേ സ്കൂളുകളിൽ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, മിക്ക സ്കൂളുകളിലും വാച്ചർമാരില്ല.

