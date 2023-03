എസ്എസ്എൽസി, പ്ലസ്ടു പരീക്ഷ; ഗ്രേസ് മാർക്ക് നൽകും, നിയന്ത്രണങ്ങളോടെ : മന്ത്രി വി.ശിവൻകുട്ടി

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഈ വർഷം മുതൽ എസ്എസ്എൽസി, പ്ലസ്ടു പരീക്ഷകൾക്ക് പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ മികവ് പരിഗണിച്ചുള്ള ഗ്രേസ് മാർക്ക് വീണ്ടും നൽകുമെന്ന് മന്ത്രി വി.ശിവൻകുട്ടി. എന്നാൽ അതിന് നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ടാവുമെന്നും മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ഗ്രേസ് മാർക്ക് നൽകിയിരുന്നത് ശാസ്ത്രീയമായിട്ടല്ലെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

Read Also : എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷ: നീതിപുലർത്തി മലയാളം ഒന്നാം പേപ്പർ

പരീക്ഷകളിൽ ഉയർന്ന മാർക്ക് നേടുന്നവർക്ക് ഗ്രേസ് മാർക്ക് കൂടി നൽ‌കുന്നത് പ്ലസ് വൺ, ബിരുദ പ്രവേശനത്തിലടക്കം മെറിറ്റ് അട്ടിമറിക്കുന്നുവെന്ന പരാതി വ്യാപകമാണ്. മെറിറ്റിൽ അസമത്വം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഗ്രേസ് മാർക്ക് സമ്പ്രദായം ഒഴിവാക്കണമെന്നു കേന്ദ്ര നിർദേശവുമുണ്ട്. സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ ഗ്രേസ് മാർക്ക് പ്രത്യേകമായി രേഖപ്പെടുത്തി നൽകുന്നതു പരിഗണിക്കുന്നു. പ്ലസ് വൺ പ്രവേശനത്തിലെ സീറ്റ് ക്ഷാമം ശാസ്ത്രീയമായി പരിഹരിക്കാനായി ജില്ലാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആവശ്യമായ ക്രമീകരണം ഏർപ്പെടുത്തുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

Content Summary : SSLC, plus two students will be awarded grace marks this year