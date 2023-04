12–ാം ക്ലാസ് പരീക്ഷ രണ്ടുഘട്ടമായി നടത്തണമെന്നു ശുപാർശ : ദേശീയ പാഠ്യപദ്ധതി ചട്ടക്കൂട് കരട് നിർദേശങ്ങളിങ്ങനെ...

ന്യൂഡൽഹി ∙ 12–ാം ക്ലാസ് പൊതുപരീക്ഷ രണ്ടുഘട്ടമായി നടത്തണമെന്നും 10,12 ക്ലാസുകളുടെ അന്തിമഫലത്തിൽ 9,11 ക്ലാസുകളിലെ മാർക്കുകൂടി പരിഗണിക്കണമെന്നും സ്കൂൾ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദേശീയ പാഠ്യപദ്ധതി ചട്ടക്കൂടിന്റെ (എൻസിഎഫ്) പുതിയ കരടിൽ ശുപാ‍ർശ ചെയ്യുന്നു.

സയൻസ്, ആർട്സ് വേർതിരിവുകളില്ലാതെ വിഷയങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അവസരം 9 മുതൽ 12 വരെ (സെക്കൻഡറി തലം) വിദ്യാർഥികൾക്കു നൽകണമെന്നും ഐഎസ്ആർഒ മുൻ ചെയർമാൻ കെ.കസ്തൂരിരംഗൻ അധ്യക്ഷനായ വിദഗ്ധ സമിതി നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തിനു സമർപ്പിച്ച കരട്, പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് അഭിപ്രായം തേടുന്നതിനായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

11,12 ക്ലാസുകളിൽ സെമസ്റ്റർ രീതിയിൽ ‘മോഡുലാർ ബോർഡ് പരീക്ഷ’ നടത്തണമെന്നാണു ശുപാർശ. അതേസമയം 9,10 ക്ലാസുകളിൽ വാർഷിക രീതിയിൽ തന്നെ പരീക്ഷ നടത്തിയാൽ മതിയെന്നാണു റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത്.

ഹ്യുമാനി‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌റ്റീസ് (ഭാഷ ഉൾപ്പെടെ), കണക്കും കംപ്യൂട്ടിങ്ങും, വൊക്കേഷനൽ എജ്യുക്കേഷൻ, ഫിസിക്കൽ എജ്യുക്കേഷൻ, ആർട്സ്, സോഷ്യൽ സയൻസസ്, സയൻസ്, ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി എന്നിങ്ങനെ 8 മേഖലകളിലായി വിവിധ വിഷയങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കണമെന്നും ഓരോ മേഖലയിൽ നിന്നും 2 കോഴ്സ് വീതം ആകെ 16 കോഴ്സ് 9,10 ക്ലാസുകളിലായി പൂർത്തിയാക്കണമെന്നുമാണു പുതിയ നിർദേശം.

11,12 ക്ലാസുകളിൽ 16 ചോയ്സ് ബേസ്ഡ് കോഴ്സുകൾ തന്നെ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതേസമയം, വിഷയങ്ങളിൽ ആഴത്തിലുള്ള പഠനം ഉറപ്പാക്കാൻ 3 മേഖലകളിൽ നിന്നാകണം ഇവ. ഇതിൽ നിന്നു 4 വിഷയങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടു ത്താണു പഠനം നടത്തേണ്ടത്. നാലാമത്തെ സെറ്റ് ആദ്യം തിരഞ്ഞെടുത്ത 3 കരിക്കുലർ മേഖലകളിൽ നിന്നോ അതല്ലാത്ത മറ്റൊന്നിൽ നിന്നോ ആകാം. ഫലത്തിൽ വിദ്യാർഥികൾക്കു സയൻസ്, ആർട്സ് വേർതിരിവുകളില്ലാതെ പഠനം നടത്താൻ സാധിക്കും.

പാഠപുസ്തക പരിഷ്കരണത്തിനുള്ള നിർദേശങ്ങളും കരടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എൻസിഎഫിന്റെ ഭാഗമായി ഇറക്കുന്ന പരിഷ്കരിച്ച പാഠപുസ്തകങ്ങൾക്കൊപ്പം അധ്യാപകർക്കു വേണ്ടിയുള്ള കൈപ്പുസ്തകവും തയാറാക്കണം. പാഠ്യഭാഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ, നിർദേശങ്ങൾ, റഫറൻസുകൾ എന്നിവയെല്ലാം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം.

