മൂല്യനിർണയത്തിലെ പിഴവ്: എസ്എസ്എൽസി, ഹയർ സെക്കൻഡറി അധ്യാപകർക്ക് ശിക്ഷ വ്യത്യസ്തം

പാലക്കാട്∙ മൂല്യനിർണയത്തിലെ പിഴവിന് എസ്എസ്എൽസി, ഹയർ സെക്കൻഡറി അധ്യാപകർക്കു രണ്ടു രീതിയിൽ ശിക്ഷ; ഇതു സംബന്ധിച്ചു വിവരാവകാശ നിയമമനുസരിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിനു മറുപടിയും രണ്ടു രീതിയിൽ ലഭിച്ചു. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെ കീഴിൽ വരുന്ന രണ്ടു വിഭാഗങ്ങളാണ് ഒരേ കാര്യത്തിൽ വ്യത്യസ്ത നിലപാടു സ്വീകരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം എസ്എസ്എൽസി പുനർമൂല്യനിർണയത്തിൽ, മാർക്ക് വ്യത്യാസം വന്ന പേപ്പറുകൾ ആദ്യം മൂല്യനിർണയം നടത്തിയ അധ്യാപകരുടെ പേരും അവർക്കെതിരായ നടപടികളും വിവരാവകാശ പ്രകാരം ചോദിച്ചപ്പോൾ പരീക്ഷാഭവനിൽ നിന്നു മറുപടി ലഭിച്ചു.

എന്നാൽ, ഇതേ ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗത്തിൽ നൽകിയ ഉത്തരം, ‘വിവരാവകാശ നിയമത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരാത്തതിനാൽ മറുപടി നൽകാനാവില്ല’ എന്നാണ്. അതേസമയം, മുൻവർഷങ്ങളിൽ വിവരങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുമുണ്ട്. മൂല്യനിർണയത്തിന്റെ പേരിലുള്ള നടപടികളിൽ രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലുണ്ടെന്ന അധ്യാപകരുടെ ആക്ഷേപം ശരിവയ്ക്കുന്ന രീതിയിലാണു വകുപ്പു വിവരങ്ങൾ മറച്ചുവയ്ക്കുന്നതെന്ന് ആരോപണമുയർന്നു.

∙ ശിക്ഷയിലെ വ്യത്യാസം ഇങ്ങനെ

എസ്എസ്എൽസിക്ക് പുനർമൂല്യനിർണയത്തിൽ 10 ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ മാർക്ക് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായാലാണ് അധ്യാപകർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നത്. 3 വർഷം ടാബുലേഷൻ ഡ്യൂട്ടിയിൽ നിന്ന് ഇവരെ മാറ്റിനിർത്തും. കഴിഞ്ഞ വർഷം 31,944 കുട്ടികളുടെ മാർക്കിൽ പുനർമൂല്യനിർണയത്തിനു ശേഷം മാറ്റം വന്നു. എന്നാൽ, 17 അധ്യാപകർക്കെതിരെ മാത്രമാണു നടപടി സ്വീകരിച്ചത്.

അതേസമയം, ഹയർ സെക്കൻഡറിയിൽ ഇംഗ്ലിഷ് ഉൾപ്പെടെ ഭാഷാവിഷയങ്ങളിൽ 3 മാർക്കിന്റെ വ്യത്യാസം വന്ന അധ്യാപകർക്കെതിരെ പോലും നടപടിയെടുത്തു. 10,000 രൂപ പിഴയും ഇൻക്രിമെന്റ് തടയലുമാണു ഹയർ സെക്കൻഡറിയിലെ ശിക്ഷ. പിഴവു സർവീസ് ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. കഴിഞ്ഞ വർഷം 17,196 കുട്ടികൾക്കു പ്ലസ് വണ്ണിനും 3106 കുട്ടികൾക്കു പ്ലസ്ടുവിനും മാർക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ടായി. പ്ലസ് വൺ പേപ്പറിലെ വ്യത്യാസത്തിന്റെ പേരിൽ 60 പേർക്കും പ്ലസ് ടു പേപ്പറിലെ വ്യത്യാസത്തിന് 53 പേർക്കുമെതിരെ നടപടി സ്വീകരിച്ചു.

