സ്കൂൾ പാഠപുസ്തക വിതരണം മേയ് 15ന് അകം തീർക്കും: മന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം ∙ പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തേക്കുള്ള സ്കൂൾ പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ ഒന്നാം വോള്യത്തിന്റെ വിതരണം മേയ് 15നകം പൂർത്തിയാക്കുമെന്നു മന്ത്രി വി.ശിവൻകുട്ടി അറിയിച്ചു. സൗജന്യ യൂണിഫോം വിതരണവും ഇതിനുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കും. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ രണ്ടാം വാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടപ്പാക്കുന്ന 100 ദിന കർമപരിപാടികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അംഗീകൃത പ്രീ പ്രൈമറി സ്‌കൂളുകളിൽ ആക്ടിവിറ്റി ഏരിയകൾ സജ്ജമാക്കാൻ 440 സ്‌കൂളുകൾക്കു 10 ലക്ഷം രൂപ വീതം അനുവദിക്കും.

ശിശുസൗഹൃദ ഫർണിച്ചറും കളിയുപകരണങ്ങളും വാങ്ങാൻ 328 പ്രീ സ്കൂളുകൾക്ക് 1 ലക്ഷം രൂപ വീതവും നൽകും. അംഗീകൃത പ്രീപ്രൈമറി സ്‌കൂളുകളിൽ സാങ്കേതികവിദ്യാ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിനു 11.09 കോടിയുടെ പദ്ധതിയുമുണ്ട്. ഹയർ സെക്കൻഡറിയിൽ ഓരോ ജില്ലയിലും സാമൂഹികമായും സാമ്പത്തികമായും പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന 25 കുട്ടികൾക്കു വീതം രണ്ടു വർഷത്തെ പരിശീലന പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കും.

സ്കൂൾ ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതിക്കായുള്ള കേന്ദ്ര കുടിശിക പൂർണമായും ലഭിച്ചെന്നു മന്ത്രി അറിയിച്ചു. സംസ്ഥാന–കേന്ദ്ര വിഹിതമായി 147 കോടി രൂപ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാണ്. ഇതുപയോഗിച്ചു പാചക തൊഴിലാളികളുടെ വേതന കുടിശികയും സ്കൂളുകൾക്കു നൽകാനുളള കുടിശികയും ഉടൻ നൽകും. നാലു വർഷമായി മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന എൽഎസ്എസ്, യുഎസ്എസ് സ്കോളർഷിപ് വിതരണം ചെയ്തു തുടങ്ങി. ഇതിനായുള്ള പണം ധനവകുപ്പ് അനുവദിച്ചതായും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.

