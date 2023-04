എൻസിഇആർടി പാഠപുസ്തകം ആസാദിനെയും ഒഴിവാക്കി

ന്യൂഡൽഹി ∙ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി മൗലാന അബുൽ കലാം ആസാദിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഭാഗവും എൻസിഇആർടി പാഠപുസ്തകത്തിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കി. പാഠപുസ്തക ഏകീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണു വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ നീക്കിയതെന്ന് അധികൃതർ വിശദീകരിക്കുമ്പോഴും പ്രസ്തുത ഭാഗം ഒഴിവാക്കുന്നതു മാർഗരേഖയിൽ പരാമർശിച്ചിരുന്നില്ല. പുസ്തകത്തിൽ ജമ്മു കശ്മീരിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഭാഗവും നീക്കിയിട്ടുണ്ട്. കശ്മീർ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളാണ് ഒഴിവാക്കിയത്.



11–ാം ക്ലാസ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് പുസ്തകത്തിലെ ‘ഭരണഘടന: എന്തിന്, എങ്ങനെ’ എന്ന ആദ്യ അധ്യായത്തിൽ ആസാദിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഭാഗമാണു നീക്കിയത്. ‘കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവന്റ് അസംബ്ലിയും പ്രധാനമായും വിവിധ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന 8 കമ്മിറ്റികളുമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ജവാഹർലാൽ നെഹ്റു, രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ്, സർദാർ പട്ടേൽ, മൗലാന ആസാദ്, അംബേദ്കർ എന്നിവരാണ് ഈ കമ്മിറ്റികളുടെ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചിരുന്നത്’ – പഴയ പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നെങ്കിൽ പരിഷ്കരണത്തിൽ ആസാദിന്റെ പേരു മാത്രം ഒഴിവാക്കി. ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾക്കു നൽകിയിരുന്ന മൗലാന ആസാദ് ഫെലോഷിപ് കഴിഞ്ഞ വർഷം മുതൽ കേന്ദ്രസർക്കാർ ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു.

1947 മുതൽ 1958 വരെ ഇന്ത്യയുടെ വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രിയായിരുന്നു ആസാദ്. 1951ൽ രാജ്യത്തെ ആദ്യ ഐഐടിയും 1953ൽ യുജിസിയും സ്ഥാപിച്ചത് അദ്ദേഹം വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രിയായിരിക്കുമ്പോഴാണ്.

Content Summary : References to Maulana Azad removed from NCERT's new class 11 textbook