കേന്ദ്ര ഫണ്ടിങ്ങോടെ 5ജി ലാബ് തുറക്കാൻ അവസരം; ഏപ്രിൽ 24 വരെ അപേക്ഷിക്കാം

ന്യൂഡൽഹി ∙ 80% കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഫണ്ടിങ്ങിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം ക്യാംപസിൽ 5ജി ഗവേഷണ ലാബുകൾ തുറക്കാൻ അവസരം. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന 100 ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കാണു ലാബ് അനുവദിക്കുക. താൽപര്യമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. ചെലവിന്റെ 20% (10 ലക്ഷം രൂപയോളം) അതത് സ്ഥാപനം വഹിക്കണം. ലാബിനുള്ള സ്ഥലം, വൈദ്യുതി, ഇന്റർനെറ്റ് തുടങ്ങിയവയും ലഭ്യമാക്കണം. സ്മാർട് ക്ലാസ്റൂം, കൃത്യതയാർന്ന (പ്രസിഷൻ) കൃഷി, സ്മാർട് ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ, ആരോഗ്യ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ തുടങ്ങിയവ വികസിപ്പിക്കാൻ ലാബുകൾ ഉപയോഗിക്കും. ലാബിലെ ഉപകരണങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കായിരിക്കും. അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി: ഏപ്രിൽ 24. ലിങ്ക്: bit.ly/tcil5glab

