വിദ്യാർഥികളുടെ പരാതി പരിഹാരത്തിന് സർവകലാശാലകളിൽ ഓംബുഡ്സ്മാൻ

ന്യൂഡൽഹി ∙ വിദ്യാർഥികളുടെ പരാതികൾ പരിഹരിക്കാൻ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഗ്രീവൻസ് റിഡ്രെസൽ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കണമെന്നും സർവകലാശാല തലത്തിൽ ഓംബുഡ്സ്മാനെ നിയമിക്കണമെന്നും യുജിസി നിർദേശിച്ചു. പരാതി പരിഹാര സംവിധാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു വിജ്ഞാപനം ചെയ്ത ഭേദഗതിയിലാണ് ഇതുൾപ്പെടെയുള്ള നിർദേശങ്ങൾ. വിദ്യാർഥികളുടെ പ്രവേശനം, ഫീസ്, സ്കോളർഷിപ്, അതിക്രമങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികളെല്ലാം ഈ കമ്മിറ്റി പരിശോധിക്കണം.

പ്രഫസർ തലത്തിലുള്ള ഒരാളായിരിക്കണം കമ്മിറ്റിയുടെ അധ്യക്ഷൻ. 4 മുതിർന്ന അധ്യാപകർ അംഗങ്ങളായിരിക്കണം. അക്കാദമിക് മികവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു വിദ്യാർഥിയെ പ്രത്യേക പ്രതിനിധിയായി ഉൾപ്പെടുത്തണം. കമ്മിറ്റിയിൽ ഒരാൾ വനിതയും ഒരാൾ എസ്‌സി–എസ്‌ടി–ഒബിസി വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുമുള്ളയാളാകണം. 2 വർഷത്തേക്കാകും അധ്യാപകരുടെ കാലാവധി. പ്രത്യേക പ്രതിനിധിയുടെ കാലാവധി ഒരു വർഷവും. ജോലിയിൽ നിന്നു വിരമിച്ച വൈസ് ചാൻസലറോ, സർവകലാശാലയിൽ ഡീൻ, വകുപ്പു മേധാവി പദവികളിൽ പ്രവർത്തിച്ചയാളോ ആകണം ഓംബുഡ്സ്മാൻ. കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലോ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലോ 10 വർഷമെങ്കിലും പ്രഫസറായി സേവനം ചെയ്തിരിക്കണമെന്നും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലാവധി 3 വർഷമായിരിക്കണമെന്നും യുജിസി വിജ്ഞാപനത്തിൽ പറയുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓരോ സിറ്റിങ്ങിനും ഫീസും നൽകണമെന്നും നിർദേശമുണ്ട്. 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കണമെന്നും യുജിസി വ്യക്തമാക്കുന്നു.



