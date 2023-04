കെടിയു എംസിഎ പരീക്ഷ: റജിസ്ട്രേഷൻ 25 വരെ

തിരുവനന്തപുരം ∙ കേരള സാങ്കേതിക സർവകലാശാലയിൽ (കെടിയു) ദ്വിവത്സര എംസിഎ നാലാം സെമസ്റ്റർ റഗുലർ, സപ്ലിമെന്ററി പരീക്ഷകൾക്കുള്ള റജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചു. 25 വരെ റജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം.

എംടെക് നാലാം സെമസ്റ്റർ റഗുലർ, സപ്ലിമെന്ററി പരീക്ഷകളുടെ പ്രോജക്ട് മൂല്യനിർണയവും വൈവയും നടത്തുന്നതിനുള്ള ഷെഡ്യൂൾ സർവകലാശാലാ വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

ബിടെക് (2020 അഡ്മിഷൻ) 4,5 സെമസ്റ്ററുകളിലെ മൈനർ പരീക്ഷകളുടെ ടൈംടേബിളും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പരീക്ഷകൾ യഥാക്രമം ഏപ്രിൽ 29നും മേയ് ആറിനും നടക്കും. www.ktu.edu.in

