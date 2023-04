തിരുവനന്തപുരം ∙ ബിഎസ്‍സി നഴ്സിങ് പ്രവേശനപരീക്ഷയ്ക്ക് കർണാടക ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചെങ്കിലും കേരളത്തിൽ തീരുമാനം നീളുന്നു. ഇവിടെ പ്രവേശനപരീക്ഷ എൽബിഎസ് ആണോ പ്രവേശനപരീക്ഷാ കമ്മിഷണർ ആണോ നടത്തേണ്ടതെന്ന കാര്യത്തിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പ് തീരുമാനമെടുത്തിട്ടില്ല. പ്രവേശനപരീക്ഷയില്ലാതെ മാർക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇതുവരെ ബിഎസ്‍സി നഴ്സിങ് പ്രവേശനം നടത്തിയിരുന്നത് എൽബിഎസാണ്.

പ്രവേശനപരീക്ഷയും അവരെ ഏൽപിക്കണോ അതോ പ്രവേശനപരീക്ഷാ കമ്മിഷണർ നടത്തണോ എന്ന കാര്യത്തിലാണ് തീരുമാനമുണ്ടാകേണ്ടത്. ഈ വർഷം പ്രവേശനപരീക്ഷ നിർബന്ധമാണെന്ന് ഇന്ത്യൻ നഴ്സിങ് കൗൺസിൽ അറിയിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ തീരുമാനം അനിശ്ചിതമായി നീട്ടുന്നത് വിദ്യാർഥികളെ ആശങ്കയിലാക്കുന്നു. ജൂൺ 15നു മുൻപ് പ്രവേശനപരീക്ഷ നടത്തണമെന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ആറിന് അറിയിച്ചത്. ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നിനു ക്ലാസ് തുടങ്ങുകയും വേണം. സെപ്റ്റംബർ 30നു പ്രവേശന നടപടികൾ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും കൗൺസിൽ നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ മാനേജ്മെന്റ് സീറ്റ് ഉണ്ടാകുമോ എന്ന കാര്യത്തിലും വ്യക്തതയില്ല. മെഡിക്കൽ പിജി, ഡിഗ്രി പ്രവേശനവും അനിശ്ചിതത്വത്തിലാണ്. പിജി പ്രവേശനപരീക്ഷയുടെ ഫലം വന്നെങ്കിലും പ്രവേശന നടപടിക്രമം ദേശീയ മെഡിക്കൽ കമ്മിഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഇത്തവണ പ്രവേശനം കേന്ദ്രമാണോ നടത്തുകയെന്നും ഉറപ്പില്ല. എംബിബിഎസ് പ്രവേശനം എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്നും കേന്ദ്രം നടത്തുമോയെന്നും വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ല.

