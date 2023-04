ഗ്രേസ് മാർക്ക്: അർഹരായ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാർഥികളുടെ വിവരങ്ങൾ 27നകം നൽകണം

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഗ്രേസ് മാർക്കിന് അർഹരായ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാർഥികളുടെ വിവരങ്ങൾ 27നു മുൻപ് സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് ഓൺലൈനായി ലഭ്യമാക്കണമെന്നു പരീക്ഷാ വിഭാഗം സെക്രട്ടറിയുടെ സർക്കുലർ. ഭൂരിപക്ഷം ഹയർ സെക്കൻഡറി അധ്യാപകരും പരീക്ഷാ മൂല്യനിർണയ ഡ്യൂട്ടികളിലായിരിക്കെ ഇത്തരമൊരു സർക്കുലർ അപ്രായോഗികമാണെന്ന് അധ്യാപകർ പറയുന്നു.

Read Also : ഗ്രേസ് മാർക്ക്: ഒന്നിലേറെ വിഭാഗങ്ങളിൽ കിട്ടില്ല

സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ സ്കാൻ കോപ്പി ഉൾപ്പെടെയാണ് ഐ എക്സാം പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴി അ‌പ്‌ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. വീഴ്ച സംഭവിച്ചാൽ പ്രിൻസിപ്പൽ മാത്രമായിരിക്കും ഉത്തരവാദിയെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സമയം നീട്ടുകയോ ഇതിനായി നിയോഗിക്കുന്ന അധ്യാപകരെ മൂല്യനിർണയത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുകയോ ചെയ്യണമെന്ന് എച്ച്എസ്എസ്ടിഎ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി അനിൽ എം.ജോർജ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

Content Summary : Teachers should submit the details of plus-two students who are eligible for Gracemark before April 27