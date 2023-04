കുസാറ്റ് എൻട്രൻസ്: അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് സൈറ്റിൽ

കളമശേരി ∙ കൊച്ചി സർവകലാശാലാ പ്രവേശനപരീക്ഷയ്ക്കുള്ള (ക്യാറ്റ്–23) അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് അപേക്ഷകർക്ക് വെബ്സൈറ്റിൽ അവരവരുടെ പ്രൊഫൈലിൽനിന്നു ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. https://admissions.cusat.ac.in കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തുമായി 69 േകന്ദ്രങ്ങളിൽ 3 മുതൽ 6 വരെയാണു പരീക്ഷ. ഫോൺ: 0484 2577100.



Content Summary : The Cochin University of Science and Technology (CUSAT) - CAT 2023