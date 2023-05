6 സർവകലാശാലകൾ കൂടി പിജി പ്രവേശനം സിയുഇടി–പിജി വഴിയാക്കി

ന്യൂഡൽഹി ∙ 6 സർവകലാശാലകൾ കൂടി പിജി പ്രവേശനം ദേശീയ എൻട്രൻസായ സിയുഇടി–പിജി വഴിയാക്കി. ചെന്നൈ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് സയൻസ്, റാഞ്ചി അമിറ്റി യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ലക്നൗ ക്വാജാ മൊയ്നുദ്ദീൻ ചിസ്തി ലാംഗ്വിജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി, കാൻപുരിലും ഹാപുരിലും ക്യാംപസുള്ള രാമ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ത്രിപുര ഇക്ഫായ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ജംഷഡ്പുർ വിമൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നിവയാണു പുതിയ സർവകലാശാലകൾ.

Read Also : പ്രതിമാസം 60,000 രൂപ ഫെലോഷിപ്പും പ്രതിവർഷം 40,000 രൂപ ഗ്രാന്റും

ബിഎച്ച്‌യു എംപിഎ ഇൻസ്ട്രമെന്റൽ മ്യൂസിക്കിന്റെയും കൊൽക്കത്ത രാമകൃഷ്ണ മിഷൻ വിവേകാനന്ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എംഎസ്‌സി സ്പോർട്സ് സയൻസിന്റെയും ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ കോഡിൽ മാറ്റം വരുത്തി. സിക്കിം സർവകലാശാല പുതിയ പ്രോഗ്രാം ഉൾപ്പെടുത്തി.അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി മേയ് 5 ആണ്. cuet.nta.nic.in

Content Summary : CUET PG 2023: 6 New Universities To Conduct Admission Through Entrance Exam