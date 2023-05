കുട്ടികൾ കുറവുള്ള എയ്ഡഡ് സ്കൂളിൽ ഭിന്നശേഷി സംവരണം പാലിക്കേണ്ട

തിരുവനന്തപുരം ∙ മതിയായ എണ്ണം കുട്ടികളില്ലാത്ത എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലെ റഗുലർ ഒഴിവുകളിൽ ദിവസവേതന നിയമനമായതിനാൽ അതിൽ ഭിന്നശേഷി സംവരണം പാലിക്കേണ്ടെന്നു സർക്കാർ ഉത്തരവ്. ഇവിടെ മതിയായ എണ്ണം കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഭിന്നശേഷി സംവരണം ബാധകമാകും. എന്നാൽ 2018 നവംബർ 18നു മുൻപുള്ള ഒഴിവിലെ ദിവസവേതന നിയമനമാണെങ്കിൽ ഇതു ബാധകമല്ല.

മതിയായ കുട്ടികളില്ലാത്ത സ്കൂളുകളിൽ ദിവസവേതനാടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമിക്കപ്പെടുകയും പിന്നീട് ആവശ്യത്തിനു കുട്ടികളാകുമ്പോൾ സ്ഥിര നിയമനം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരുടെ ഉയർന്ന പ്രായപരിധിയിൽ ഇളവ് അനുവദിക്കും.

എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലെ അധ്യാപക–അനധ്യാപക ഒഴിവുകളിൽ ഭിന്നശേഷി സംവരണം മുൻകാല പ്രാബല്യത്തോടെ നടപ്പാക്കണമെന്ന കോടതി ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലിറക്കിയ മാർഗനിർദേശത്തിൽ വ്യക്തത വരുത്തിയാണു പുതിയ ഉത്തരവ്.

