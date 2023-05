എൻറോൾഡ് ഏജന്റ് : ജോലിക്ക് യുഎസ് കമ്പനിയുമായി ധാരണ

തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാനത്തു തുടങ്ങിയ എൻറോൾഡ് ഏജന്റ്‌ കോഴ്സ് പഠനം പൂർത്തിയാക്കുന്നവർക്കു ജോലി ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് യുഎസ് ആസ്ഥാനമായ നികുതിസേവന കമ്പനി എച്ച് ആൻഡ് ആർ ബ്ലോക്കുമായി അസാപ് കേരള ധാരണയിലെത്തി.

ഈ കോഴ്സ് പഠിക്കുന്നവർക്ക് പഠനത്തോടൊപ്പമോ ശേഷമോ എച്ച് ആൻഡ് ആർ ബ്ലോക്ക് ജോലി നൽകും. മന്ത്രി ആർ.ബിന്ദുവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അസാപ് കേരള സിഎംഡി ഡോ.ഉഷ ടൈറ്റസ്, എച്ച് ആൻഡ് ആർ ബ്ലോക്ക് ഇന്ത്യ വൈസ് പ്രസിഡന്റും എംഡിയുമായ കെ.ഹരിപ്രസാദ് എന്നിവർ ധാരണാപത്രത്തിൽ ഒപ്പിട്ടു. പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ അസാപ്പിന്റെ ബാച്ചിൽനിന്ന് എട്ടു പേർക്ക് എച്ച് ആൻഡ് ആർ ബ്ലോക്ക് നിയമനം നൽകി.

യുഎസ് നികുതി രംഗത്തു തൊഴിലവസരങ്ങളൊരുക്കുന്ന കോഴ്സാണ് എൻറോൾഡ് ഏജന്റ്‌. ഇതു വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കുന്നവർക്ക് ഇന്ത്യയിലിരുന്നു യുഎസ്, കാനഡ, ഓസ്ട്രേലിയ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലെ നികുതിദായകരുടെ നികുതി റിട്ടേണുകൾ ഫയൽ ചെയ്യാം. അസാപ് കേരളയാണ് സംസ്ഥാനത്തു കോഴ്സ് നടത്തുന്നത്.

