സിബിഎസ്ഇ പരീക്ഷ: കേരളത്തിന് പത്താം ക്ലാസിൽ ഒന്നാംറാങ്ക്; പന്ത്രണ്ടിൽ രണ്ടാംറാങ്ക്

ന്യൂഡൽഹി ∙ സിബിഎസ്ഇ 10,12 ക്ലാസുകളിൽ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ കേരളം ഏറ്റവും മികച്ച നിലയിൽ. 10–ാം ക്ലാസിൽ കേരളമാണ് ഒന്നാമത്; 99.91% വിജയം. പരീക്ഷയെഴുതിയ 63,035 പേരിൽ 62,978 പേർ വിജയിച്ചു. തമിഴ്നാട് 99.73 ശതമാനവുമായി രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തി. 12–ാം ക്ലാസിൽ ലക്ഷദ്വീപാണ് 100 % വിജയവുമായി ഒന്നാമത്. ഇവിടെ 24 പേരാണു പരീക്ഷ എഴുതിയത്. കേരളം 99.91% വിജയവുമായി രണ്ടാമതെത്തി. പരീക്ഷയെഴുതിയ 40,560 പേരിൽ 40,525 പേർ വിജയിച്ചു.

മികച്ച സ്കോർ നേടിയവർ കുറഞ്ഞു

മികച്ച സ്കോർ നേടിയവരുടെ എണ്ണത്തിൽ ഗണ്യമായ കുറവ്. 12–ാം ക്ലാസ് പരീക്ഷയിൽ 90 ശതമാനത്തിനു മുകളിൽ മാർക്കു നേടിയ 1,34,797 വിദ്യാർഥികൾ കഴിഞ്ഞ വർഷമുണ്ടായിരുന്നു. ഇത്തവണ അത് 1,12,838 ആയി കുറഞ്ഞു.

95 ശതമാനത്തിനു മുകളിൽ മാർക്കു നേടിയവർ കഴിഞ്ഞ വർഷം 33,432, ഇക്കുറി 22,622. 10–ാം ക്ലാസിൽ 44,297 വിദ്യാർഥികൾ 95 ശതമാനത്തിനു മുകളിൽ മാർക്കു നേടി. കഴിഞ്ഞ വർഷമിത് 64,908 ആയിരുന്നു. 1,95,799 പേർക്കു 90 ശതമാനത്തിനു മുകളിൽ മാർക്കുണ്ട്.

പെൺകുട്ടികൾ മുന്നിൽ

ഇരു പരീക്ഷകളിലും പെൺകുട്ടികൾ മുന്നിലെത്തി. 12–ാം ക്ലാസിൽ 90.68% ആണു പെൺകുട്ടികളുടെ വിജയം. 84.67% ആൺകുട്ടികൾ ജയിച്ചു. 10–ാം ക്ലാസി‍ൽ 94.25% പെൺകുട്ടികളും 92.27% ആൺകുട്ടികളും വിജയം നേടി.

