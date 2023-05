എസ്എസ്എൽസി ഫലം 20ന്; പ്ലസ്ടു 25ന്

കൊച്ചി ∙ എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷാഫലം 20നും ഹയർ സെക്കൻഡറി ഫലം 25നും പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നു മന്ത്രി വി. ശിവൻകുട്ടി അറിയിച്ചു. ജൂൺ 1നു സ്കൂൾ പ്രവേശനോത്സവത്തിന്റെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം തിരുവനന്തപുരം മലയൻകീഴ് ഗവ. ബോയ്സ് എൽപി സ്കൂളിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിർവഹിക്കും.

സ്കൂൾ പ്രവേശനത്തിനു ഫീസ് വാങ്ങുന്നതായി പരാതി ലഭിച്ചാൽ കർശനനടപടിയുണ്ടാകും. സ്കൂൾ അധ്യാപകരുടെ സ്വകാര്യ ട്യൂഷൻ നിരീക്ഷിക്കാൻ വിജിലൻസ് സ്ക്വാഡ് രംഗത്തുണ്ടാകുമെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു. പുതിയ 96 സ്കൂൾ കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനവും 11 പുതിയ സ്കൂൾ കെട്ടിടങ്ങളുടെ തറക്കല്ലിടലും 23നു കണ്ണൂർ ധർമടം മുഴപ്പിലങ്ങാട് ജിഎച്ച്എസ്എസിൽ മുഖ്യമന്ത്രി നിർവഹിക്കും.

അധ്യാപകർക്ക് നോട്ടിസ്

എസ്എസ്എൽസി, ഹയർ സെക്കൻഡറി ഉത്തരക്കടലാസ് മൂല്യനിർണയത്തിനു ഹാജരാകാത്ത 3006 അധ്യാപകർക്കു നോട്ടിസ് നൽകുമെന്നു മന്ത്രി വി.ശിവൻകുട്ടി അറിയിച്ചു. ഒരു രേഖയും നൽകാതെ വിട്ടുനിന്ന 3006 പേർക്കാണു നോട്ടിസ്.

