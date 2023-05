സ്കൂളുകളിലെ ലഹരി തടയാൻ എക്സൈസ്, എല്ലാ സ്കൂളിലും ലഹരിവിരുദ്ധക്ലബ് : മന്ത്രി വി.ശിവൻകുട്ടി

തിരുവനന്തപുരം ∙ സ്കൂൾപരിസരത്തു സ്ഥിരമായി കറങ്ങിനടക്കുന്ന യുവാക്കളെ എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിരീക്ഷിക്കുകയും വ്യക്തിവിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയും വേണമെന്ന് എക്സൈസ് കമ്മിഷണറുടെ നിർദേശം. ഏതൊക്കെ വിദ്യാർഥികളുമായി ഇവർ ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നുവെന്ന് അന്വേഷിക്കണമെന്നും കമ്മിഷണർ എസ്.ആനന്ദകൃഷ്ണൻ നിർദേശിച്ചു.

സ്കൂളുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ലഹരിവിൽപനയും കുട്ടികളിലെ ലഹരി ഉപയോഗവും തടയുന്നതിനായി എക്സൈസ് വകുപ്പ് പരിഗണിക്കുന്ന മറ്റു നിർദേശങ്ങൾ:

∙ ഓരോ സ്കൂളിലെയും വിമുക്തിപ്രവർത്തനത്തിന് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ചുമതലപ്പെടുത്തണം.

∙ സ്കൂൾപരിസരത്തെ കച്ചവടക്കാരെയും ഓട്ടോ–ടാക്സി ഡ്രൈവർമാരെയും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രത്യേക പിടിഎ യോഗം ചേരണം.

∙ എല്ലാ സ്കൂളിലും ലഹരിവിരുദ്ധക്ലബ് രൂപീകരിക്കണം.

∙ സ്കൂൾ പരിസരത്തെ കടകളിൽ പരിശോധന നടത്തി, ലഹരിഉൽപന്നങ്ങൾ വിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കാൻ ശുപാർശ ചെയ്യണം.

∙ മേയ് 30ന് അകം എല്ലാ സ്കൂളിലും എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സന്ദർശനം നടത്തണം.

∙ ജൂൺ 1 മുതൽ മഫ്തി പട്രോളിങ്ങും ബൈക്ക് പട്രോളിങ്ങും നടത്തണം.

∙ ജൂണിൽ കർശനപരിശോധന. ജൂൺ കഴിഞ്ഞാൽ ആഴ്ചയിലൊരിക്കൽ.

∙ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നൽകേണ്ട സ്കൂളുകളുടെ പരിസരത്ത് ആഴ്ചയിൽ 3 ദിവസമെങ്കിലും നിരീക്ഷണം. ഉദ്യോഗസ്ഥർ യൂണിഫോമിൽതന്നെ പോകണം. സ്കൂൾസമയം കുട്ടികൾ പുറത്തുകറങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ രക്ഷിതാക്കളെ അറിയിക്കണം.

സ്കൂൾതല ജാഗ്രതാ സമിതികൾ വരുന്നു

തിരുവനന്തപുരം ∙ ലഹരിമരുന്നിനെതിരെ സ്കൂൾ തലത്തിൽ ജാഗ്രതാ സമിതികൾ രൂപീകരിക്കുന്നു. പൊലീസ്, എക്സൈസ്, ജനപ്രതിനിധികൾ, പിടിഎ അംഗങ്ങൾ, അധ്യാപകർ എന്നിവരടങ്ങുന്നതാകും സമിതിയെന്ന് അധ്യാപക സംഘടനകളുടെ യോഗത്തിൽ മന്ത്രി വി.ശിവൻകുട്ടി അറിയിച്ചു.

21 മുതൽ 27 വരെ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങളും അധ്യാപക സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സന്നദ്ധപ്രവർത്തകരുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടെ ശുചീകരിക്കും. 21നു കരമന ഗവ. ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ മന്ത്രി വി.ശിവൻകുട്ടി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും.

സ്കൂൾ തുറക്കുന്നതിനൊപ്പം മെഡിക്കൽ ക്യാംപുകൾ സംഘടിപ്പിക്കും. ജില്ലാതലത്തിൽ പിടിഎ പ്രസിഡന്റുമാരുടെ സമ്മേളനം നടത്തും. സ്കൂളുകളിലെ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്‌ഷൻ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ അടിയന്തര നടപടി ഉണ്ടാകും.

ഓഗസ്റ്റ്, സെപ്റ്റംബർ, ഒക്ടോബർ മാസങ്ങളിൽ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫിസുകളിലും ഫയൽ അദാലത്ത് നടത്തും. ഫയലുകൾ വച്ചു താമസിപ്പിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

