ഉപരിപഠനത്തിനായി എത്തുന്ന വിദേശ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് പലതരത്തിലുളള ആകര്‍ഷകമായ സ്കോളര്‍ഷിപ്പുകള്‍ ലഭ്യമാക്കുന്ന രാജ്യമാണ് യുകെ. യുകെ ഗവണ്‍മെന്‍റിന്‍റെയും സര്‍വകലാശാലകളുടെയും വിവിധ ഏജന്‍സികളുടെയും ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ നല്‍കുന്ന സ്കോളര്‍ഷിപ്പുകള്‍ പഠന ചെലവ് നല്ലൊരളവില്‍ കുറയ്ക്കാന്‍ മിടുക്കരായ വിദ്യാര്‍ഥികളെ സഹായിക്കും.



യുകെയിലെ പ്രശസ്തമായ ചില സ്കോളര്‍ഷിപ്പുകള്‍ പരിചയപ്പെടാം.

1. ഷെവനിങ് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് (Chevening Scholarships)

യുകെയിലെ ഏതെങ്കിലും സര്‍വകലാശാലയില്‍ ഒരു വര്‍ഷത്തെ ബിരുദാനന്തരബിരുദ പഠനത്തിനായി വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് യുകെ ഗവണ്‍മെന്‍റ് നല്‍കുന്ന സ്കോളര്‍ഷിപ്പാണ് ഷെവനിങ് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്.

2. കോമണ്‍വെല്‍ത്ത് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് (Commonwealth Scholarships)

ഇന്ത്യ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള കോമണ്‍വെല്‍ത്ത് രാജ്യങ്ങളിലെ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് യുകെയില്‍ ഉപരിപഠനത്തിനായി നല്‍കുന്നതാണ് കോമണ്‍വെല്‍ത്ത് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

3. ഗേറ്റ്സ് കേംബ്രിജ് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് (Gates Cambridge Scholarships)

കേംബ്രിജ് സര്‍വകലാശാലയില്‍ മുഴുവന്‍ സമയ ബിരുദാനന്തരബിരുദ പഠനത്തിനായി രാജ്യാന്തര വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് നല്‍കപ്പെടുന്നതാണ് ഗേറ്റ്സ് കേംബ്രിജ് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്.

4. റോഡ്സ് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് (The Rhodes Scholarship)

യുകെയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്നതും ലോകമെങ്ങും ആദരിക്കപ്പെടുന്നതുമായ ഒന്നാണ് റോഡ്സ് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്. ഇത് ഓക്സ്ഫഡ് സര്‍വകലാശാലയിലെ ബിരുദാനന്തരബിരുദ പഠനത്തിന് പൂര്‍ണ്ണമായും ധനസഹായം നല്‍കുന്നു.

5. ഫുള്‍ബ്രൈറ്റ് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് (Fulbright Scholarships)

യുകെയില്‍ പഠിക്കാനോ, ഗവേഷണം നടത്താനോ പഠിപ്പിക്കാനോ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അമേരിക്കന്‍ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ഫുള്‍ബ്രൈറ്റ് കമ്മീഷന്‍ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന സ്കോളര്‍ഷിപ്പാണ് ഇത്.

6. ഇറാസ്മസ് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് (Erasmus Scholarship)

യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍ അംഗരാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നും പങ്കാളിത്ത രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നുമുളള വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് യുകെയില്‍ പഠിക്കാനും പരിശീലനം തേടാനും വോളന്‍റിയറായി പ്രവര്‍ത്തിക്കാനും അവസരം നല്‍കുന്ന സ്കോളര്‍ഷിപ്പാണ് ഇത്.

7. മാര്‍ഷല്‍ സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് (Marshall Scholarships)

യുകെയില്‍ ബിരുദാനന്തരബിരുദ പഠനം നടത്താന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അമേരിക്കന്‍ വിദ്യാര്‍ഥികളെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ് മാര്‍ഷല്‍ സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്.

സ്റ്റെം മേഖലയില്‍ പഠനത്തിന് വനിതകള്‍ക്ക് നല്‍കുന്ന സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്, ഗ്ലോബല്‍ വെയില്‍സ് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് എന്നിങ്ങനെ ഇനിയും പല സ്കോളര്‍ഷിപ്പുകളും യുകെയില്‍ പഠനത്തിനെത്തുന്ന വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ലഭ്യമാണ്. സര്‍വകലാശാലകളുടെയും വിവിധ സംഘടനകളുടെയും വെബ്സൈറ്റില്‍ ഇത്തരം സ്കോളര്‍ഷിപ്പുകളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ ലഭ്യമാണ്.

പ്ലസ് ടുവിന് കുറഞ്ഞത് 65 ശതമാനം മാര്‍ക്കും ബിരുദത്തിന് 55 ശതമാനം മാര്‍ക്കും ബിരുദാനന്തരബിരുദത്തിന് 55 ശതമാനം മാര്‍ക്കും നേടിയിട്ടുള്ള വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് യുകെ സര്‍വകലാശാലകളിലെ സ്കോളര്‍ഷിപ്പുകള്‍ ലഭിക്കാറുണ്ട്.വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ നേടിയ മാര്‍ക്കിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് തുക വ്യത്യാസപ്പെടാം. പൊതുവേ 500 മുതല്‍ 4000 പൗണ്ട് വരെ സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ലഭിക്കാറുണ്ട്. https://study-uk.britishcouncil.org/scholarships-funding എന്ന വെബ്സൈറ്റില്‍ സ്കോളര്‍ഷിപ്പുകളെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ അറിയാനാകും.

പഠനച്ചെലവ് കുറയ്ക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്ന ഇത്തരം സ്കോളര്‍ഷിപ്പുകളുടെ വിവരങ്ങള്‍ കൃത്യമായി ലഭ്യമാക്കുന്ന കണ്‍സള്‍ട്ടന്‍സിയെ വേണം വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കാന്‍.

