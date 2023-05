തിരുവനന്തപുരം ∙ ഉപരിപഠന യോഗ്യത നേടാത്ത വിദ്യാർഥികൾക്കുള്ള സേവ് എ ഇയർ (സേ) പരീക്ഷ ജൂൺ 7 മുതൽ 14 വരെ നടക്കും. ഒരു വിദ്യാർഥിക്ക് പരമാവധി 3 വിഷയത്തിൽ സേ പരീക്ഷ എഴുതാം.

Read Also : നവോദയ 11–ാം ക്ലാസിൽ സീറ്റൊഴിവ്; ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ 31 വരെ

എസ്എസ്എൽസി, എസ്എസ്എൽസി(എച്ച്ഐ), ടിഎച്ച്എസ്എൽസി, ടിഎച്ച്എസ്എൽസി(എച്ച്ഐ), എഎച്ച്എസ്എൽസി ഉത്തരക്കടലാസ് പുനർമൂല്യനിർണയം, പകർപ്പ്, സ്ക്രൂട്ടിനി (സൂക്ഷ്മപരിശോധന) എന്നിവയ്ക്ക് https://sslcexam.kerala.gov.in, https://sslchiexam.kerala.gov.in, https://thslchiexam.kerala.gov.in, https://ahslcexam.kerala.gov.in എന്നീ വെബ്സൈറ്റുകൾ മുഖേന 24ന് വൈകിട്ട് 4 വരെ Revaluation/Photocopy/Scrutiny Applications എന്ന ലിങ്കിലൂടെ ‍അപേക്ഷ റജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്ന് പരീക്ഷാ സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു.

Content Summary : The SSLC Say Exam begins on June 7