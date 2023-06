നിരവധി തൊഴിലവസരങ്ങളാണ് നഴ്സുമാര്‍ക്ക് ഇന്ന് യുകെയില്‍ ഉള്ളത്. ഒരാളുടെ നഴ്സിങ് യോഗ്യതകള്‍, തൊഴില്‍ പരിചയം, താത്പര്യമുള്ള നഴ്സിങ്ങ് മേഖല എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ അവസരങ്ങളില്‍ ഏറ്റകുറച്ചിലുകള്‍ ഉണ്ടാകാം. ഇംഗ്ലണ്ട് ഗവണ്‍മെന്‍റിന്‍റെ ഭാഗമായ നാഷണല്‍ ഹെല്‍ത്ത് സര്‍വീസാണ് നഴ്സുമാരുടെ ഏറ്റവും വലിയ തൊഴില്‍ ദാതാക്കള്‍. എന്‍എച്ച്എസ് ആശുപത്രികള്‍, പ്രൈമറി കെയര്‍ സെന്‍ററുകള്‍, കമ്മ്യൂണിറ്റി കെയര്‍ സെന്‍ററുകള്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നഴ്സുമാരെ നിയമിക്കും. ഇതിനു പുറമേ കെയര്‍ ഹോമുകള്‍, കമ്മ്യൂണിറ്റി, സ്വകാര്യ ആശുപത്രികള്‍ എന്നിവയുള്‍പ്പെടുന്ന സ്വകാര്യ മേഖലയിലും നഴ്സുമാര്‍ക്ക് അവസരങ്ങളുണ്ട്. സ്കൂള്‍ നഴ്സിങ്, ജയിലുകള്‍, സാധുധ സേനകള്‍ എന്നിവിടങ്ങളിലും നഴ്സുമാരുടെ ആവശ്യകതയുണ്ട്.

യുകെയില്‍ നഴ്സായി ജോലി ചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക് നഴ്സിങ്ങ് ആന്‍ഡ് മിഡ് വൈഫറി കൗണ്‍സിലിന്‍റെ(എന്‍എംസി) രജിസ്ട്രേഷന്‍ നിയമപരമായി നിര്‍ബന്ധമാണ്. പുതുതായി എത്തുന്ന എന്‍എംസി നഴ്സുമാര്‍ ബാന്‍ഡ് 5 ലാണ് തങ്ങളുടെ കരിയര്‍ ആരംഭിക്കുന്നത്. കാലക്രമേണ ബാന്‍ഡ് 9 വരെ ഇവര്‍ക്ക് ഉയരാനുള്ള അവസരങ്ങളുണ്ട്.

യുകെയിലെ ചില നഴ്സിങ്ങ് ജോലികളും അവസരങ്ങളും പരിചയപ്പെടാം.

1. രജിസ്റ്റേര്‍ഡ് നഴ്സ് (ആര്‍എന്‍)

രാജ്യത്തെ ആരോഗ്യ പരിചരണ രംഗത്ത് നിര്‍ണ്ണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നവരാണ് രജിസ്റ്റേര്‍ഡ് നഴ്സുമാര്‍. അഡല്‍റ്റ്, പീഡിയാട്രിക്, മെന്‍റല്‍ ഹെല്‍ത്ത്, ലേണിങ് ഡിബിലിറ്റി നഴ്സിങ് എന്നിങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള സ്പെഷ്യലൈസേഷനുകള്‍ നഴ്സിങ്ങ് ജോലിയില്‍ ഇവിടെയുണ്ട്. യുകെയില്‍ രജിസ്റ്റേര്‍ഡ് നഴ്സുമാര്‍ക്ക് വന്‍ തോതിലുള്ള ആവശ്യകതയാണ് നിലവിലുള്ളത് ; പ്രത്യേകിച്ച് ആശുപത്രികള്‍, കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെല്‍ത്ത് സെന്‍ററുകള്‍, നഴ്സിങ് ഹോമുകള്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍.

2. നഴ്സ് പ്രാക്ടീഷനര്‍

രോഗനിര്‍ണ്ണയം നടത്താനും ചികിത്സിക്കാനും മരുന്നുകള്‍ കുറിക്കാനും പ്രാഥമിക, സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് പരിചരണം നല്‍കാനും കഴിയുന്ന നിരവധി വര്‍ഷത്തെ പ്രാക്ടീസുള്ള നഴ്സുമാരാണ് നഴ്സ് പ്രാക്ടീഷനര്‍. പ്രാഥമിക ചികിത്സ കേന്ദ്രങ്ങളിലും ആശുപത്രികളിലും സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ക്ലിനിക്കുകളിലുമായി നഴ്സ് പ്രാക്ടീഷനറുടെ സാധ്യതകള്‍ യുകെയില്‍ വളര്‍ന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

3. ക്ലിനിക്കല്‍ നഴ്സ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് (സിഎന്‍എസ്)

അര്‍ബുദരോഗ വിഭാഗം, തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗം, ഹൃദ്രോഗവിഭാഗം തുടങ്ങി പ്രത്യേക മേഖലകളില്‍ പരിശീലനം നേടിയിട്ടുള്ള ഉയര്‍ന്ന നൈപുണ്യ ശേഷിയുള്ള നഴ്സുമാരാണ് ക്ലിനിക്കല്‍ നഴ്സ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകള്‍. രോഗികള്‍ക്കും കുടുംബത്തിനും ആരോഗ്യപരിചരണ സംഘങ്ങള്‍ക്കും വിദഗ്ധ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളും പിന്തുണയും ഇവര്‍ നല്‍കും. ആശുപത്രികള്‍, സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് യൂണിറ്റുകള്‍, ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ സിഎന്‍സ് അവസരങ്ങള്‍ നിരവധിയുണ്ട്.

4. നഴ്സ് എജ്യുക്കേറ്റര്‍

നഴ്സിങ്ങ് വിദ്യാര്‍ഥികളെ പഠിപ്പിക്കുകയും അവര്‍ക്ക് പരിശീലനവും മെന്‍ററിങ്ങും നല്‍കുകയും ചെയ്യുന്ന അക്കാദമിക സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നഴ്സ് എജ്യുക്കേറ്റര്‍മാര്‍ക്ക് അവസരങ്ങള്‍ ലഭ്യമാണ്. പാഠ്യപദ്ധതി വികസനത്തിലും ഗവേഷണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലും ഇവര്‍ക്ക് സംഭാവനകള്‍ നല്‍കാനാകും. വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള സര്‍വകലാശാലകള്‍, നഴ്സിങ് സ്കൂളുകള്‍, ആരോഗ്യപരിചരണ സംഘടനകള്‍ എന്നിവിടങ്ങളിലും നഴ്സ് എജ്യുക്കേറ്റര്‍മാര്‍ക്ക് ജോലി കണ്ടെത്താം.

5. നഴ്സ് മാനേജര്‍

നഴ്സിങ് വകുപ്പുകള്‍ക്ക് മേല്‍നോട്ടം വഹിക്കാനും ജീവനക്കാരെ മാനേജ് ചെയ്യാനും ആരോഗ്യ പരിചരണ യൂണിറ്റുകളുടെ സുഗമമായ പ്രവര്‍ത്തനം ഉറപ്പാക്കാനും നഴ്സ് മാനേജര്‍മാരെയും യുകെയില്‍ ആവശ്യമുണ്ട്. ഈ റോളുകളിലേക്ക് വരുന്ന നഴ്സുമാര്‍ക്ക് ശക്തമായ നേതൃത്വ ശേഷിയും സംഘടനാ പാടവവും നിര്‍ബന്ധമാണ്. ആശുപത്രികള്‍, ക്ലിനിക്കുകള്‍, ദീര്‍ഘകാല പരിചരണ കേന്ദ്രങ്ങള്‍, കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെല്‍ത്ത് സെന്‍ററുകള്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നഴ്സ് മാനേജര്‍മാരുടെ ഒഴിവുകളുണ്ട്.

6. കമ്മ്യൂണിറ്റി നഴ്സ്

പരമ്പരാഗത ഹെല്‍ത്ത് കെയര്‍ മേഖലയ്ക്ക് പുറത്താണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി നഴ്സുമാര്‍ ജോലി ചെയ്യുക. പലപ്പോഴും രോഗികളെ വീടുകളിലോ കമ്മ്യൂണിറ്റി ക്ലിനിക്കുകളിലോ സന്ദര്‍ശിച്ച് ഇവര്‍ പരിചരണം നല്‍കുന്നു. മുതിര്‍ന്നവര്‍, മാറാ രോഗങ്ങളുള്ളവര്‍, ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ എന്നിങ്ങനെ തുടര്‍ച്ചയായ പരിചരണം ആവശ്യമുള്ള വ്യക്തികള്‍ക്ക് ഇവരുടെ സേവനം ലഭ്യമാകും. നഗര, ഗ്രാമീണ മേഖലകളില്‍ കമ്മ്യൂണിറ്റി നഴ്സുമാര്‍ക്ക് അവസരങ്ങള്‍ യുകെയിലുണ്ട്.

യുകെയിലെ നഴ്സിങ്ങ് തൊഴിലസരങ്ങളെ കുറിച്ചറിയാന്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ ജോബ് ബോര്‍ഡുകള്‍, ആരോഗ്യപരിചരണ സംഘടനകളുടെ വെബ്സൈറ്റുകള്‍ എന്നിവ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. നഴ്സിങ്ങ് റിക്രൂട്ട്മെന്‍റ് ഏജന്‍സികള്‍, പ്രഫഷണല്‍ നഴ്സിങ് അസോസിയേഷനുകള്‍ തുടങ്ങിയവയും ഇക്കാര്യത്തില്‍ സഹായകമാണ്. സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ മറ്റ് ആരോഗ്യപരിചരണ പ്രഫഷണലുകളുമായി നെറ്റ് വര്‍ക്ക് സ്ഥാപിക്കുന്നതും നഴ്സിങ് കരിയര്‍ ഫെയറുകളിലും കോണ്‍ഫറന്‍സുകളിലും പങ്കെടുക്കുന്നതും ഗുണം ചെയ്യും. തൊഴിലിന് ശ്രമിക്കുന്ന സ്ഥാപനം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന യോഗ്യതകളും എന്‍എംസി രജിസ്ട്രേഷനും തൊഴില്‍ വിസയ്ക്കുള്ള യോഗ്യതകളും ഉണ്ടോ എന്ന കാര്യം യുകെയില്‍ നഴ്സിങ്ങ് ജോലിക്കായി അപേക്ഷിക്കുന്നവര്‍ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്.

യുകെയിലേക്ക് ജോലിക്കായി പോകാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നഴ്സുമാര്‍ക്ക് ഏലൂര്‍ കണ്‍സള്‍ട്ടന്‍സി യുകെ പോലുള്ള പ്രഫഷണല്‍ റിക്രൂട്ട്മെന്‍റ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും സഹായം തേടാവുന്നതാണ്.

