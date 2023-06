നാലു വർഷ ബിരുദം: കേരള സർവകലാശാലയിൽ ഡിഗ്രി, പിജി പഠനം തേടി 1,600 വിദേശവിദ്യാർഥികൾ

തിരുവനന്തപുരം∙ കേരള സർവകലാശാലയ്ക്കു കീഴിൽ ഈ വർഷം നാലു വർഷ ബിരുദ പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങാൻ തയാറുള്ള കോളജുകളിൽനിന്നു താൽപര്യപത്രം വാങ്ങാൻ സിൻഡിക്കറ്റ് യോഗം തീരുമാനിച്ചു. സർവകലാശാലയുടെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിൽ ഈ വർഷം ആരംഭിക്കുന്ന നാലു വർഷ ബിരുദ പ്രോഗ്രാം കാര്യവട്ടം ക്യാംപസിലെ ഡിപ്പാർട്മെന്റുകളിൽ ആയിരിക്കും.

10 വർഷത്തിലേറെയായി ഒരേ വിഷയത്തിൽ ബിരുദ, ബിരുദാനന്തരബിരുദ പ്രോഗ്രാമുകൾ നടത്തുന്ന അഫിലിയേറ്റഡ് കോളജുകൾക്ക് താൽപര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വർഷം തന്നെ അനുമതി നൽകും. സർവകലാശാലാ വകുപ്പുകളിൽ ഈ വർഷം മൂന്നോ നാലോ ബിരുദ പ്രോഗ്രാമാണു തുടങ്ങുക.

സർവകലാശാലാ ഓഫിസിൽ ജീവനക്കാരുടെ സംഘടനകൾക്കു മുറി അനുവദിച്ചത് അനുമതിയോടെയാണോ എന്നു പരിശോധിക്കാൻ വൈസ് ചാൻസലർ ഡോ. മോഹനൻ കുന്നുമ്മൽ നിർദേശിച്ചിരുന്നു. ആർക്കും അനുമതിയില്ലെന്നാണു പരിശോധനയിൽ വ്യക്തമായത്. ഇനി എന്തു വേണമെന്നു പരിശോധിക്കാൻ സിൻഡിക്കറ്റിന്റെ ഉപസമിതിയെ നിയോഗിച്ചു.

കേരള സർവകലാശാലയിൽ ഡിഗ്രിക്കും പിജിക്കും പഠിക്കാൻ അപേക്ഷിച്ച വിദേശവിദ്യാർഥികളുടെ എണ്ണം ഇത്തവണ റെക്കോർഡ് ആണ്. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽനിന്ന് 1,600 വിദ്യാർഥികൾ അപേക്ഷിച്ചതിൽ 470 പേരുടെ പട്ടികയ്ക്കു സിൻഡിക്കറ്റ് അനുമതി നൽകി. പട്ടിക കേന്ദ്ര സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇവർക്കു കേരളയിലെ ഡിപ്പാർട്മെന്റുകളിലും അഫിലിയേറ്റഡ് കോളജുകളിലും പഠിക്കാൻ സാധിക്കൂ.

Content Summary: Kerala University all set to start four-year degree courses this year itself