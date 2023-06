20 വർഷം മുൻപു തന്ന ഉപദേശത്തിന് നന്ദി; വഴികാട്ടിയായ അധ്യാപകനെ കണ്ടെത്തി നന്ദിപറഞ്ഞ് പൂർവവിദ്യാർഥി

അധ്യാപകർ പറയുന്ന ഒരു വാക്കിന് ഒരു വിദ്യാർഥിയെ വളർത്താനും തളർത്താനും ഒരുപോലെ കഴിയുമെന്ന് പറയാറുണ്ട്. 20 വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് അധ്യാപകൻ നൽകിയ ഉപദേശം മുഖവിലയ്ക്കെടുത്തതുകൊണ്ട് ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ ഒരു ജോലി സ്വന്തമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിന്റെ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സന്ദേശമാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ തരംഗം.

Read Also : 35% മാർക്കോടെ പത്താംക്ലാസ് പാസായ മകന്റെ വിജയം ആഘോഷിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ

അധ്യാപനകാലത്ത് താൻ നൽകിയ ഒരു ഉപദേശത്തിന് 20 വർഷത്തിനു ശേഷം നന്ദിപറയാനായി തന്നെ കണ്ടെത്തി സന്ദേശമയച്ച പൂർവ വിദ്യാർഥിയെക്കുറിച്ചും അയാൾ അയച്ച സന്ദേശത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള വിവരങ്ങൾ മാർക്ക് ഡെന്റ് എന്ന അധ്യാപകനാണ് സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പങ്കുവച്ചത്. നോർത്ത് യോക്‌ഷെയറിലെ ക്യാബ്രെ പ്രൈമറി സ്കൂളിലെ അധ്യാപകനാണ് മാർക്ക് ഡെന്റ്. അധ്യാപകന്റെ ട്വീറ്റ് ഇരുകൈയും നീട്ടിയാണ് വെർച്വൽ ലോകം സ്വീകരിച്ചത്.

അധ്യാപകന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പൂർവ വിദ്യാർഥി കുറിച്ച നന്ദിവാക്കുകളിങ്ങനെ :-

‘‘ ഏകദേശം 20 വർഷം മുൻപ് ഒരു വൈകുന്നേരം നടന്ന പേരന്റ്സ് മീറ്റിങ്ങിൽ വച്ചാണ് എനിക്കേറെയിഷ്ടമുള്ള സയൻസിൽ തുടർപഠനം നടത്താൻ താങ്കൾ എന്നെ ഉപദേശിച്ചത്. അതനുസരിച്ച് മറൈൻ ബയോളജിയിൽ ഞാൻ ഉപരി പഠനം നടത്തുകയും മൈക്രോബയോളജി ടെക്നോളജിസ്റ്റായി യുകെയിൽ ജോലി ലഭിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഓഫർ ലെറ്റർ ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്റെ അഭിരുചി ഏതുകാര്യത്തിലാണെന്ന് ആദ്യം കണ്ടെത്തിയത് താങ്കളാണ്. താങ്കളായിരുന്നു ശരിയെന്ന് കാലം തെളിയിച്ചു. താങ്കളോടൊരു നന്ദി പറയണമെന്ന് വർഷങ്ങളായി ഞാനാഗ്രഹിക്കുന്നു. നന്ദി. താങ്കൾക്ക് ശുഭദിനം ആശംസിക്കുന്നു.’’

‘‘ എന്റെയൊരു പൂർവ വിദ്യാർഥിയുടെ കത്തെനിക്ക് ലഭിച്ചു. അതു വായിച്ച നിമിഷം എനിക്കേറെ അഭിമാനവും സന്തോഷവും തോന്നി. പലവിധ വികാരങ്ങൾ എന്റെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നു പോയി’’. – പൂർവ വിദ്യാർഥിയുടെ സന്ദേശം മാർക്ക് ടെന്റ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തതിങ്ങനെ.

പത്തു ലക്ഷത്തിലധികം പ്രാവശ്യമാണ് ആളുകൾ അധ്യാപകന്റെ ട്വീറ്റ് വായിച്ചത്. അധ്യാപകരുടെ സമയോചിതമായ ഇടപെടൽ ജീവിതം മാറ്റിമറിച്ച സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അനുഭവങ്ങൾ കമന്റുകളായി പോസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പലരും അധ്യാപകന്റെ ട്വീറ്റ് റീ ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്. 20 വർ‌ഷത്തിനു ശേഷം അധ്യാപകനെ കണ്ടെത്തി നന്ദി പറഞ്ഞ പൂർവവിദ്യാർഥിയെ അഭിനന്ദിക്കാനും അവർ മറക്കുന്നില്ല.

Content Summary : Student Tracks Teacher After 20 Years To Thank Him For His Guidance, Conversation Goes Viral