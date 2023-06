പ്ലസ്ടു കഴിഞ്ഞ് വിദേശത്ത് മികച്ച ശമ്പളമുള്ള ജോലിയാണോ ലക്ഷ്യം?. എങ്കിൽ നിങ്ങൾ തേടി നടന്ന ജോലിയിലേക്കെത്തിച്ചേരാനുള്ള സുവർണാവസരം ഇതാ. ജര്‍മന്‍ ഫെഡറല്‍ ഗവണ്‍മെന്റും നാഷണല്‍ സ്‌കില്‍ ഡെവലപ്‌മെന്റ് കൗണ്‍സിലിന്റെ പങ്കാളികളുമായ എക്‌സ്ട്രീം മള്‍ട്ടീമീഡിയയും സംയുക്തമായി നടത്തുന്ന സൗജന്യനഴ്‌സിങ്,സിവിൽ,ഹോട്ടല്‍ മാനേജ്മെന്റ്, ഫുഡ് ടെക്നോളജി പ്രോഗ്രാമുകളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ പ്രവേശനം നേടാം.

കോളേജ് പഠനത്തോടൊപ്പം വിവിധ കമ്പനികളില്‍ ശമ്പളത്തോടു കൂടി അപ്രന്റ്സാകാനുള്ള അവസരമുണ്ട്. മൂന്നുവർഷ കോഴ്‌സ് പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ പെര്‍മനന്റ് എംപ്ലോയീസ്റ്റാറ്റസ് ലഭിക്കും. അപ്രെന്റിഷിപ്പിൽ മാസം എണ്‍പതിനായിരം രൂപ സ്‌റ്റൈപ്പന്റ് ആയി ലഭിക്കും. ഇതിന് വർഷാവർഷം ആനുപാതികമായി വർധനവുണ്ടാകും. പെർമനന്റ് ആകുമ്പോള്‍ രണ്ടു ലക്ഷത്തിനു മുകളില്‍ ശമ്പളം ലഭിക്കും. കൂടാതെ 5 വർഷം കാലാവധി പൂര്‍ത്തിയാക്കുമ്പോള്‍ പെർമനന്റ് റസിഡന്റ് സ്റ്റാറ്റസും ലഭിക്കും.

കോഴ്സിന് തിരഞ്ഞെടുക്കപെടുന്നവര്‍ക്ക് ജര്‍മന്‍ ഭാഷ പരിശീലനവും സബ്ജക്ട് പരിശീലനവും കേരളത്തില്‍ തന്നെ നല്‍കും. പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കുന്നവർക്ക് NSDC സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റും ലഭിക്കും .പ്ലസ്ടു വിനു സയന്‍സ് /കൊമേഴ്സ് വിഷയങ്ങളില്‍ 55 % മാര്‍ക്കുള്ളവര്‍ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. പ്രസ്തുതവിഷയങ്ങളില്‍ ഡിപ്ലോമ ഉള്ളവര്‍ക്കും അപേക്ഷിക്കാൻ അവസരമുണ്ട്. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് 9778192644 എന്ന വാട്‌സാപ് നമ്പറില്‍ ബന്ധപ്പെടുക.

