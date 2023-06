ന്യൂഡൽഹി ∙ നീറ്റ് പരീക്ഷയിൽ ഏറ്റവുമധികം വിദ്യാർഥികൾ യോഗ്യത നേടിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അഞ്ചാം സ്ഥാനം കേരളത്തിന്. ഉത്തർപ്രദേശാണ് ഒന്നാമത്– 1,39,961 പേർ. മഹാരാഷ്ട്ര രണ്ടാമതും രാജസ്ഥാൻ മൂന്നാമതുമുണ്ട്. തമിഴ്നാടാണ് നാലാം സ്ഥാനത്ത്. കേരളം അഞ്ചാമതും കർണാടക ആറാമതും.

വിജയശരാശരിയിൽ ഡൽഹി, ആന്ധ്ര തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങൾ കേരളത്തെക്കാൾ മുന്നിലുണ്ട്. ഡൽഹിക്ക് 72.69% വിജയമുണ്ടെങ്കിൽ ആന്ധ്ര 62.49 % വിജയം നേടി. കേരളത്തിനു 56.47% ആണു വിജയം. യോഗ്യത നേടിയവരുടെ എണ്ണത്തിൽ കേരളത്തിനു പിന്നിലുള്ള കർണാടകയുടെ വിജയശതമാനം 57.30 ആണ്. പെൺകുട്ടികളിൽ പഞ്ചാബ് സ്വദേശിയായ പ്രഞ്ജാൽ അഗർവാളാണ് ഒന്നാമതെത്തിയത്. ദേശീയ തലത്തിൽ 715 മാർക്കുമായി നാലാം റാങ്കും പ്രഞ്ജാൽ സ്വന്തമാക്കി. പഞ്ചാബ് സ്വദേശി ആഷിക അഗൾവാളിനാണ് പെൺകുട്ടികളിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം. 715 മാർക്കു തന്നെ നേടിയ ആഷികയ്ക്കു ദേശീയതലത്തിൽ 11–ാം റാങ്കാണ്. ആൺകുട്ടികളിൽ ആദ്യ 20ൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ആരുമില്ല.

മലയാളത്തിൽ 1003 പേർ

പ്രാദേശിക ഭാഷകളിൽ ഇക്കുറി പരീക്ഷയെഴുതിയവരുടെ എണ്ണത്തിൽ വർധന ഉണ്ടായെങ്കിലും മലയാളത്തിൽ പരീക്ഷയെഴുതിയവർ കുറഞ്ഞു. 1003 പേരാണ് ഇക്കുറി മലയാളത്തിൽ പരീക്ഷയെഴുതിയത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം 1510 പേർ ഉണ്ടായിരുന്നു. 2021 ൽ 3031 പേരും. പ്രാദേശിക ഭാഷകളിൽ ഇക്കുറി 1,38,368 പേരാണു പരീക്ഷയെഴുതിയത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇത് 1,37,492 ആയിരുന്നു.

