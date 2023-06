തിരുവനന്തപുരം ∙ നാലുവർഷ ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാമുകളുടെ പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ പ്ലസ്ടു തലം വരെ വിദ്യാർഥികൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളുടെ ആവർത്തനം ഒഴിവാക്കണമെന്നു നിർദേശം. ഏതു വിഷയം പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികളും ഫൗണ്ടേഷൻ കോഴ്സുകളായി ശാസ്ത്രസാങ്കേതിക മേഖലയുടെ ചരിത്രവും ഫിലോസഫിയും നൈപുണ്യ വിഷയങ്ങളായ കംപ്യൂട്ടേഷനൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്, മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്നിവയും പഠിക്കണമെന്നും ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനു വേണ്ടി കരിക്കുലം കമ്മിറ്റി തയാറാക്കിയ ഫ്രെയിംവർക്കിൽ നിർദേശിക്കുന്നു. പരിസ്ഥിതിശാസ്ത്രത്തിലും സുസ്ഥിര വികസനത്തിലും അടിസ്ഥാനധാരണ ലഭ്യമാക്കണം.

ഓരോ വിഷയത്തിലെയും ബേസിക് കോഴ്സുകൾക്കും അഡ്വാൻസ്ഡ് കോഴ്സുകൾക്കും വെവ്വേറെ അധ്യാപകരെ നിയോഗിക്കണം. ഭാഷാ വിഷയങ്ങൾ ഐച്ഛികമാക്കുകയും ഒന്നാം ഭാഷ, രണ്ടാം ഭാഷ എന്നിങ്ങനെയുള്ള വേർതിരിവ് ഒഴിവാക്കുകയും വേണം. പരമ്പരാഗത രീതി മാറ്റി സയൻസും ഹ്യുമാനിറ്റ‍ീസും സോഷ്യൽ സയൻസും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയുടെ കോംബിനേഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ അവസരം നൽകും.

ഭാവിയുടെ തൊഴിൽസാധ്യതകൾ പരിഗണിച്ച് സയൻസ്, ഡിജിറ്റൽ, ഐടി, എൻജിനീയറിങ്, മാത്തമാറ്റിക്സ് തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ നൈപുണ്യം ലഭ്യമാക്കണം. സയൻസും സാങ്കേതികവിദ്യയും െവവ്വേറെ പഠിക്കുന്നതിനു പകരം ഇവയെ സംയോജിപ്പിച്ച് സയൻസ് – ടെക് ഹൈബ്രിഡ് പഠനമേഖലകൾ സൃഷ്ടിക്കും. തൊഴിൽദാതാക്കൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന തരത്തിൽ വിമർശനാത്മക ചിന്താരീതി, പ്രശ്നപരിഹാരശേഷി, ആശയവിനിമയശേഷി, കൂട്ടായ പ്രവർത്തനമികവ്, ഡിജിറ്റൽ അറിവ്, നേതൃമികവ് തുടങ്ങിയ സോഫ്റ്റ് സ്കില്ലുകളുടെ വികസനവും പാഠ്യപദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാകും.

അധ്യാപകർ വിദ്യാർഥികളെ പങ്കാളികളും സഹകാരികളും പുതിയ കാഴ്ചപ്പാട് നൽകുന്നവരും വിജ്‍ഞാന നിർമാതാക്കളുമായി പരിഗണിക്കണം. അവർക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ, കമ്യൂണിക്കേഷൻ, ടെക്നോളജി (ഐസിടി) സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ആഗോളതലത്തിൽ വിവരശേഖരണം നടത്താൻ പരിശീലനം നൽകണം. ഗവേഷണ പഠനത്തിലെന്നപോലെ അധ്യാപകർ ഗൈഡും ഒപ്പം പഠിക്കുന്നവരുമാകും. ജീവിതസാഹചര്യങ്ങളിൽനിന്നുള്ള ശക്തമായ ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ വിദ്യാർഥികൾക്കു മനസ്സിലാകുന്നവിധം തിയറി അവതരിപ്പിക്കണം. അധ്യാപനം സംബന്ധിച്ച് വിദ്യാർഥികളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് നിശ്ചിത ഇടവേളകളിൽ സ്വീകരിക്കണം.

എഴുത്തുപരീക്ഷ പരമാവധി 2 മണിക്കൂർ

പരീക്ഷകൾ കുറഞ്ഞത് ഒന്നര മണിക്കൂറും പരമാവധി 2 മണിക്കൂറുമായി നിജപ്പെടുത്തണം. പ്രായോഗിക പരീക്ഷകൾക്ക് എഴുത്തുപരീക്ഷകളെക്കാൾ പ്രാധാന്യം നൽകണം. ആകെ മാർക്കിന്റെ 40% വരെ എല്ലാ സെമസ്റ്ററിലെയും തുടർമൂല്യനിർണയത്തിലൂടെ നൽകാം. ക്ലാസ് പരീക്ഷകൾ, മിഡ് സെമസ്റ്റർ പരീക്ഷകൾ എന്നിവയുടെ ഭാഗമായി ലൈബ്രറി അസൈൻമെന്റുകൾ വേണം. ഭിന്നശേഷി വിദ്യാർഥികൾക്കു സഹായകമാകുന്ന പഠന, വിലയിരുത്തൽ മാർഗങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കണം.

