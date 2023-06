പ്ലസ് വൺ പ്രവേശനം: ആദ്യ ഓപ്ഷൻ തന്നെ ലഭിച്ചത് 1,06,954 പേർക്ക്

തിരുവനന്തപുരം∙ പ്ലസ് വൺ പ്രവേശനത്തിനായുള്ള ആദ്യ അലോട്മെന്റിൽ അപേക്ഷയിലെ ആദ്യ ഓപ്ഷൻ തന്നെ ലഭിച്ചത് 1,06,954 പേർക്ക്. ജില്ലാ തലത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപേക്ഷകരുള്ള മലപ്പുറത്തും തിരുവനന്തപുരത്തുമാണ് കൂടുതൽപേർക്ക് ആദ്യ ഓപ്ഷനിൽ തന്നെ പ്രവേശനം ലഭിച്ചത്. ഓരോ ജില്ലയിലും ആദ്യ ഓപ്ഷനിൽ തന്നെ അലോട്മെന്റ് ലഭിച്ചവരുടെ എണ്ണം ഇങ്ങനെ: തിരുവനന്തപുരം– 11299, കൊല്ലം–8659, പത്തനംതിട്ട–3715, ആലപ്പുഴ–5935, കോട്ടയം–5254, ഇടുക്കി–2911, എറണാകുളം–8113, തൃശൂർ–9026, പാലക്കാട്–10041, മലപ്പുറം–15710, വയനാട്–2818, കോഴിക്കോട്–9620, കണ്ണൂർ–8907, കാസർകോട്–4946.

ആദ്യ അലോട്മെന്റ് അനുസരിച്ചുള്ള പ്രവേശനം ഇന്നു വൈകിട്ട് 5 വരെയാണ്. ആദ്യ ഓപ്ഷൻ തന്നെ ലഭിച്ചവർ സ്കൂളുകളിലെത്തി ഫീസ് അടച്ച് സ്ഥിര പ്രവേശനം നേടണം. മറ്റ് ഓപ്ഷനുകളിൽ അലോട്മെന്റ് ലഭിക്കുന്നവർക്ക് താൽക്കാലികമായോ സ്ഥിരമായോ പ്രവേശനം നേടാം. താൽക്കാലിക പ്രവേശനത്തിന് ഫീസ് അടയ്ക്കേണ്ടതില്ല. താൽ‍ക്കാലിക പ്രവേശനം നേടാത്തവരെ തുടർന്നുള്ള അലോട്മെന്റുകളിൽ പരിഗണിക്കില്ല.

ആദ്യ അലോട്മെന്റിൽ ഉൾപ്പെടാത്തവരെയും 26നും ജൂലൈ ഒന്നിനും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന അടുത്ത അലോട്മെന്റുകളിൽ പരിഗണിക്കും. ഇതുവരെ അപേക്ഷിക്കാത്തവർക്കും ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ നൽകിയതിനാലും ഫൈനൽ കൺഫർമേഷൻ നൽകാത്തതിനാലും അലോട്മെന്റിനു പരിഗണിക്കപ്പെടാത്ത അപേക്ഷകർക്കും സപ്ലിമെന്ററി അലോട്മെന്റിനു പുതിയതായി അപേക്ഷിക്കാം.

