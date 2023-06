105 സർവകലാശാലകൾ ഇക്കൊല്ലം 4 വർഷ ബിരുദം ആരംഭിക്കും

ന്യൂഡൽഹി ∙ രാജ്യത്തെ 19 കേന്ദ്രസർവകലാശാലകൾ ഉൾപ്പെടെ 105 സർവകലാശാലകളിൽ ഈ വർഷം മുതൽ 4 വർഷ ബിരുദ പ്രോഗ്രാം ആരംഭിക്കും.

ഡൽഹി സർവകലാശാല, അലിഗഡ് മുസ്‌ലിം സർവകലാശാല, വിശ്വഭാരതി, അസം സർവകലാശാല, ഇംഗ്ലിഷ് ആൻഡ് ഫോറിൻ ലാംഗ്വിജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി (ഇഫ്ലു) തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഈ വർഷം മുതൽ 4 വർഷ ബിരുദ പ്രോഗ്രാമാണു വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്.

40 ഡീംഡ് ടു ബി യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ, 22 സംസ്ഥാന യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ, 18 സ്വകാര്യ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ എന്നിവയും പുതിയ കോഴ്സുകളിലേക്കു ചുവടുമാറുമെന്നു യുജിസി വ്യക്തമാക്കി.

